Suzuki Across - đối thủ mới của Honda CR-V

Across là bản sao của Toyota RAV4, lắp động cơ hybrid 2,5 lít 4 xi-lanh và hộp số CVT, bán tại châu Âu.

Để tham chiến phân khúc crossover hạng C, Suzuki “mượn” Toyota RAV4 phiên bản hybrid để tạo ra Across dành cho các khách hàng ở lục địa già. So với mẫu CUV bán chạy nhất của Toyota tại Mỹ, Suzuki Across thay đổi nhẹ ở mặt ca-lăng, thiết kế vô-lăng và chất liệu ở nội thất.

Thiết kế Suzuki Across, bản sao của Toyota RAV4. Ảnh: Suzuki

Tạo hình của RAV4 gần như được giữ nguyên trên Suzuki Across. Xe trang bị đèn pha LED, la-zăng 19 inch. Cabin lắp màn hình thông tin giải trí 9 inch cảm ứng, tương thích Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink.

Bán tại châu Âu, thị trường yêu cầu khắt khe về khí thải, Suzuki chọn hệ truyền động hybrid cho Across. Động cơ này thừa hưởng từ RAV4 PHEV, kết hợp loại máy xăng 2,5 lít công suất 173 mã lực và khối pin 18,1 kWh lắp dưới sàn xe.

Hãng không công bố sức mạnh kết hợp của động cơ hybrid này nhưng nhiều khả năng giống con số trên RAV4 PHEV, tức 302 mã lực. Xe đi kèm hộp số CVT. Hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-Four có thể phân bổ mô-men xoắn cầu trước đến cầu sau từ tỷ lệ 100 sang tỷ lệ 20:80.

Theo nhà sản xuất, Suzuki Across có thể di chuyển 73 km khi hoạt động chỉ với động cơ điện. Mức phát thải CO2 không quá 22 g/km.

Suzuki bán và công bố giá Across vào mùa thu 2020. Đối thủ của Suzuki Across là những mẫu xe phân khúc C như Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail (Rouge).

Theo VNE