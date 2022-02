Trực thăng cá nhân Jetson ONE có thể trở thành giải pháp cho tắc đường

Điểm đặc biệt của phương tiện bay này là có khả năng duy trì hoạt động một cách an toàn ngay cả khi một trong 4 động cơ bị trục trặc. Sản phẩm có giá 92.000 USD và hiện trong tình trạng “cháy hàng”.

Jetson One có kích thước khá nhỏ gọn - 2,8 m x 2,4 m x 1 m (Ảnh: Jetson).

Công nghệ xe điện đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về ô tô trong thập kỷ qua, giống như công nghệ drone đã mở ra những khả năng mới cho các nhiếp ảnh gia và nhà quay phim.

Giờ đây, nhiều công ty khác nhau, bao gồm cả các nhà sản xuất ô tô, đang đầu tư vào việc hợp nhất các công nghệ đó, với hiện thân đầu tiên là taxi bay. Tuy nhiên, có một công ty cho rằng những chiếc quadcopter có người lái (máy bay sử dụng lực quay của motor để tạo khí đẩy xuống) có thể trở thành phương tiện để giải trí, giống như đua xe hay chạy xe thể thao hiện nay.

Được đặt tên theo bộ phim hoạt hình từ những năm 1950 lấy bối cảnh tương lai; trong đó, nhân vật hư cấu George Jetson và gia đình sẽ bay quanh bầu trời thành phố Orbit, công ty Thụy Điển Jetson đã phát triển ONE, chiếc máy bay một chỗ ngồi 4 cánh quạt có giá bán 92.000 USD, vận tốc tối đa 102 km/h và có thể chở một hành khách nặng tối đa 95 kg trong thời gian khoảng 20 phút.

Thời lượng pin như vậy thậm chí kém cả một chiếc Nissan Leaf đã qua sử dụng, nhưng ONE được thiết kế chủ yếu phục vụ mục đích giải trí, có thể sạc đầy trong 1 giờ bằng nguồn điện 230/240V, hoặc 2 giờ với nguồn 110 V). Nếu không muốn chờ sạc, người dùng có thể đổi pin.

Hiện tại, việc sử dụng Jetson ONE ở Mỹ là hoàn toàn hợp pháp, không cần bất kỳ khóa đào tạo hoặc bằng lái máy bay, vì nó được phân loại là máy bay siêu nhẹ. Nhưng người sáng lập kiêm giám đốc kỹ thuật của công ty, ông Tomasz Patan, cho biết bất kỳ ai mua một chiếc sẽ cũng cần tham gia khóa đào tạo 2 ngày tại một trong những trung tâm trải nghiệm của công ty. Tại đây, chủ phương tiện sẽ học các quy định bay và cách điều khiển phương tiện.

Jetson ONE được một số tính năng an toàn giúp bạn tránh gặp rắc rối, như hệ thống cảm biến Lidar để tránh chướng ngại vật, tính năng tự động di chuyển để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, cùng với một chiếc dù bung nhanh. Jetson cho biết cỗ máy nặng khoảng 86 kg này có khả năng bay an toàn ngay cả khi một trong các động cơ bị trục trặc.

Jetson ONE được trang bị 4 mô-tơ điện (Ảnh: Jetson).

Trao đổi với trang tin Autoweek, ông Patan mô tả ONE như một chiếc xe thể thao bay và nói rằng mặc dù nó được phát triển như một thiết bị giải trí, nhưng các sản phẩm kế tiếp của công ty sẽ được chế tạo để hoạt động như một thiết bị vận chuyển.

Mức giá cỡ 90.000 USD nghe có vẻ đắt đối với một món đồ chơi, nhưng hiện nhiều người vẫn sẵn sàng chi số tiền nhiều tiền như vậy cho một ngày trên đường đua, và Jetson tạo được đủ sức hấp dẫn để toàn 12 chiếc dự kiến sản xuất trong năm 2022 đã được đặt mua hết.

