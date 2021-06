171 công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung ở Thạch Hà

Đây là những công dân F1 xác định có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được lực lượng chức năng ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đưa đi cách ly y tế tập trung tại các trường học, doanh trại quân đội trên địa bàn.

Trong 2 ngày 24 và 25/6, 171 công dân trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian 21 ngày thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 17 công dân tại điểm trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà.

Đây là 171 công dân F1 xác định có tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã được lực lượng chức năng ở huyện Thạch Hà đưa đi cách ly y tế tập trung tại các trường: THCS Lê Hồng Phong, THCS Long Sơn, THCS Ngọc Sơn, Mầm non Thạch Lạc, Mầm non Thạch Sơn, Mầm non Việt Xuyên, Mầm non 1 - thị trấn Thạch Hà, Mầm non Thạch Hội và Doanh trại Ban CHQS huyện (địa điểm mới) ở thị trấn Thạch Hà.

Ban điều hành và các công dân chấp hành nghiêm việc phòng dịch, tuân thủ 5K; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ sở vật chất vòng trong và vòng ngoài khu vực cách ly. Đến nay, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Sau 21 ngày thực hiện lệnh cách ly y tế tập trung đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, công dân đã được nhận quyết định kết thúc thời gian cách ly.

Đại diện huyện Thạch Hà đã trao quyết định kết thúc thời gian cách ly tập trung và giao ngành chức năng đưa công dân về nhà, nơi lưu trú an toàn; đồng thời dọn dẹp chất thải, rác thải, vệ sinh môi trường; phun tiêu độc, khử trùng tại khu vực cách ly; tổ chức bàn giao cơ sở cách ly.

Huyện yêu cầu công dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7; phải khai báo sức khỏe hằng ngày cho cán bộ y tế địa phương; không ra khỏi nhà, nơi lưu trú khi không có việc thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, toàn huyện Thạch Hà đã kích hoạt 40 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 740 người. Tính đến trưa 26/6, huyện đang sử dụng 23 cơ sở cách ly với 359 người đang cách ly tập trung.

