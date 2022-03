Bác sỹ Hà Tĩnh khuyến cáo cần phát hiện sớm bệnh Glôcôm, tránh nguy cơ mù lòa

Tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, trung bình mỗi năm có khoảng trên 1.000 bệnh nhân bị Glôcôm đến khám và điều trị. Trong số đó, có rất nhiều bệnh nhân đến khám khi bệnh đã nặng.

Do chủ quan không thăm khám định kỳ nên mắt của bệnh nhân Trần Xuân Mão khó hồi phục thị lực như ban đầu.

Ông Trần Xuân Mão, 59 tuổi, trú tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) bị bệnh Glôcôm thứ phát do đục thủy tinh. Chủ quan khi bệnh không có triệu chứng rõ ràng, trong một thời gian dài, ông không định kỳ khám tầm soát nên để diễn biến nặng lên, khó hồi phục thị lực ban đầu.

Ông Mão cho biết: “Mắt trái của tôi nhìn mờ từ lâu nhưng do không thấy biểu hiện đau nhức mắt nên chủ quan không đi khám định kỳ như lời bác sĩ dặn sau khi mổ đục thủy tinh thể. Chỉ đến khi thị lực giảm sút trầm trọng mới đi khám thì đã quá muộn. Bác sỹ ở Bệnh viện Mắt kết luận thị lực của tôi chỉ còn 1/10”.

Bệnh nhân Bùi Văn Phức, 62 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện (Can Lộc) bị triệu chứng của Glôcôm cơn cấp nên nhập viện điều trị trong tình trạng đau nhức hai mắt, đau đầu, chống mặt, buồn nôn. Bệnh nhân Phức cho biết: “Rất may tôi đã đi khám sớm để được can thiệp điều trị kịp thời nếu không nguy cơ bị mù sẽ rất cao. Đến nay mắt của tôi đang ổn định dần, tôi thấy yên tâm rất nhiều”.

Bác sỹ Lê Văn Tịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh kiểm tra mắt cho bệnh nhân bị mắc bệnh Glôcôm

Glôcôm được xếp vào loại bệnh lý gây mù lòa không chữa được. Có tới 6,5% dân số ở Việt Nam bị mù do bệnh Glôcôm. Tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, trung bình mỗi năm có khoảng trên 1.000 bệnh nhân bị Glôcôm đến khám và điều trị. Riêng trong năm 2021 đã có gần 1.300 bệnh nhân, trong đó có 550 ca phải nhập viện điều trị.

Ngoài ra, trên thực tế vẫn còn một tỷ lệ rất lớn người mắc Glôcôm trong cộng đồng chưa được phát hiện ra bệnh. Theo bác sĩ chuyên khoa I (CKI) Lê Văn Tịnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh thì có rất nhiều bệnh nhân tình cờ được phát hiện tình trạng tăng nhãn áp Glôcôm khi đến bệnh viện khám mắt hoặc những lần đơn vị triển khai các đợt khám tầm soát tại cộng đồng.

Đáng chú ý là có nhiều người mắc bệnh Glôcôm nhập viện muộn, thị lực thấp, nguy cơ mù lòa cao. Không ít bệnh nhân đến điều trị nhưng không tuân thủ hướng dẫn của bác sỹ và phác đồ điều trị nên kết quả điều trị không cao. Đây là một trong những thực trạng khiến công tác phòng chống mù lòa do bệnh lý Glôcôm trên địa bàn Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn.

Bác sỹ Tịnh cho biết thêm, tất cả mọi lứa tuổi đều có thể bị Glôcôm. Bệnh Glôcôm thường có những biểu hiện dễ nhận thấy như: mắt đau đột ngột, đau nhức dữ dội từng cơn, lan lên nửa đầu cùng bên; bệnh nhân nhìn đèn thấy có quầng xanh đỏ như cầu vồng; thường buồn nôn hoặc nôn; mắt đỏ lên và nhìn mờ ở nhiều mức độ... Sờ tay vào mắt thấy nhãn cầu căng cứng như hòn bi. Đôi khi người bệnh thấy sợ ánh sáng, chảy nước mắt nhưng không tiết rỉ mắt, mi mắt sưng nề, giác mạc phù nề mờ đục... Bác sỹ khuyến cáo khi có những triệu chứng trên, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám mắt, đo nhãn áp và xử trí kịp thời.

Người trên 40 tuổi cần đi khám sớm để được phát hiện, can thiệp và điều trị kịp thời bệnh Glôcôm.

Người bị bệnh Glôcôm cần phải được chăm sóc theo dõi thường xuyên, theo một quy trình chặt chẽ từ khi được phát hiện bệnh, được điều trị cho đến hết quãng đời còn lại nhằm kiểm soát diễn biến bệnh, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác. Đồng thời, một số nhóm người có nguy cơ bệnh cao hơn nên cần thăm khám định kỳ về mắt: người trên 40 tuổi, người có bệnh tiểu đường hay cao huyết áp, người trong gia đình có người đã mắc bệnh Glôcôm, người bị viễn thị, giác mạc (tròng đen) nhỏ, người có tiền sử dùng thuốc nhóm steroid đường toàn thân hoặc tra mắt trong thời gian dài, cận thị nặng, từng có chấn thương hay phẫu thuật mắt.

Thời gian qua, để góp phần giảm thiểu nguy cơ mù lòa cho cộng đồng, trong đó có bệnh lý Glôcôm, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tích cực triển khai các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám và điều trị hiệu quả các bệnh về mắt nói chung và bệnh lý Glôcôm tại đơn vị; thành lập tổ khám, tư vấn theo dõi điều trị Glôcôm để hỗ trợ người bệnh.

Tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2022 được triển khai từ ngày 7 đến 13/3 với chủ đề “Thế giới tươi sáng, hãy cứu lấy thị giác của bạn” nhằm động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa. Hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới năm 2022, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh đã tổ chức khám sàng lọc Glôcôm miễn phí nhằm phát hiện sớm các bệnh về mắt cho người dân.

Tuấn Dũng - Đoàn Loan