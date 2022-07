Ca sốt xuất huyết tăng vọt, đã có 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong

Ca mắc sốt xuất huyết ở nước ta đang gia tăng nhanh, hiện đã có khoảng 92.000 người mắc, 36 trường hợp tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo khi mắc sốt xuất huyết và tự điều trị tại nhà, người bệnh lưu ý không được uống aspirin, ibuprofen...

10 ngày thêm 15.000 người mắc sốt xuất huyết

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 4/7, cả nước ghi nhận khoảng 92.000 ca sốt xuất huyết . Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó. Đã có 36 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết - tăng 6 trường hợp so với 10 ngày trước đó.

Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Nguyên nhân do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển; bên cạnh đó sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Các bệnh viện nhi trên địa bàn TP HCM liên tục tiếp nhận bệnh nhân bị sốt xuất huyết trong thời gian qua. Ảnh: Kim Vân

Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục có các văn bản chỉ đạo về chuyên môn cũng như đề nghị các địa phương phải nỗ lực phòng chống dịch sốt xuất huyết, đồng thời, mới đây, Bộ Y tế đã lập 7 đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh/ thành phố trọng điểm trong tháng 6 - tháng 7 năm 2022.

Trong tuần cuối tháng 6 đầu tháng 7/2022, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế đã thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các khu vực trọng điểm, riêng tại TP HCM, Thứ trưởng phụ trách, điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tham gia đoàn kiểm tra của Chính phủ và Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại cộng đồng, các cơ sở điều trị.

Tại Khánh Hoà, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống và điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn TP HCM, Thứ trưởng phụ trách, điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh, ngay từ khi chưa có dịch thì phải có những phương án phòng chống bệnh dịch. Công tác phòng chống sốt xuất huyết phải thực tiễn, phải “cầm tay chỉ việc” chứ không chỉ nói trên lý thuyết.

“Sốt xuất huyết có vật chủ trung gian truyền bệnh, cụ thể là muỗi, muốn cắt đứt không để dịch bùng phát thì chúng ta cần phải diệt muỗi, người dân phải nằm màn và đặc biệt là phải diệt lăng quăng bọ gậy. Không lăng quăng thì không có sốt xuất huyết!”- Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

BV ở miền Bắc ghi nhận bệnh nhân diễn biến nặng có dịch tễ trở về từ phía Nam

Chiều 4/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, tuần qua trên địa bàn TP HCM đã ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết Ngoài ra đã phát sinh thêm 175 ổ dịch sốt xuất huyết mới ở 98 phường, xã, nhiều nhất kể từ đầu năm.

Tính từ ngày 24- 30/6, TP HCM đã có 2.428 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng tăng gần 7% so với trung bình 4 tuần trước. Trong tuần ghi nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay là 11 trường hợp.

Tính đến hết tháng 6, TP HCM ghi nhận 21.750 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 181% với cùng kỳ năm ngoái. Số ca sốt xuất huyết nặng gấp 3,7 lần năm trước với 346 trường hợp.

Tại miền Bắc, nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội như BV Bạch Mai, BV Nhi Trung ương, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương... đã ghi nhận các ca sốt xuất huyết diễn biến nặng (sốt tăng nặng, kèm lên cơn co giật, cô đặc máu, có tràn dịch màng phổi...) có dịch tễ trở về từ các tỉnh phía Nam.

Qua nhiều trường hợp sốt xuất huyết do có yếu tố dịch tễ từ miền Nam - nơi có dịch sốt xuất huyết đang lưu hành, các bác sĩ khuyến cáo người dân trở về từ miền Nam khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người... cần phải được đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm, chẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời, tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc, suy đa tạng, chảy máu…

Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi cắn khi đi du lịch như mang theo kem chống muỗi, ngủ màn, tránh xa nơi có muỗi cắn để không bị nhiễm bệnh...

Theo Bộ Y tế, khi mắc sốt xuất huyết và tự điều trị tại nhà, người bệnh lưu ý không được uống acid acetylsalicylic (aspirin), mefenemic acid (ponstan), ibuprofen hay các chất chống viêm không-steroid khác (NSAID) hay các thuốc steroid. Nếu đã uống thuốc này, người bệnh cần tới bác sĩ để thăm khám.

Theo SK&ĐS