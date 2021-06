Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Lực lượng công an địa phương sẽ phối hợp tốt với tổ Covid-19 cộng đồng trong việc truy vết, giám sát và đảm bảo an toàn, trật tự trong quá trình lấy mẫu cho Nhân dân.