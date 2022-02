Can Lộc khuyến cáo người từng đến TDP Xuân Thủy, thị trấn Nghèn thực hiện test nhanh COVID-19

Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa thực hiện test nhanh diện rộng đối với toàn bộ nhân khẩu còn lại tại TDP Xuân Thủy (thị trấn Nghèn) để tìm kiếm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sau khi phát hiện 112 ca test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 8/2.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Ngày 7/2, trong quá trình test nhanh cho toàn bộ giáo viên trên địa bàn trước khi đến trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp là giáo viên mầm non sinh sống tại TDP Xuân Thủy mắc COVID-19. Ngay lập tức, lực lượng y tế đã tổ chức test nhanh các trường hợp tiếp xúc gần và phát hiện nhiều ca dương tính. Ngay sau đó, UBND huyện Can Lộc đã quyết định phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với 140 hộ dân (700 nhân khẩu) ở cụm dân cư số 2 tổ dân phố Xuân Thủy (thị trấn Nghèn) từ 0h00” ngày 9/2".

Từ chiều 8/2 đến nay, lực lượng y tế đã phối hợp với các lực lượng khác triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhanh chóng test nhanh diện rộng cho các hộ dân trong cụm.

Sáng nay (9/2), qua test nhanh cho 76 hộ dân (425 nhân khẩu) còn lại, lực lượng y tế tiếp tục phát hiện thêm 7 ca mắc COVID-19 mới.

Nhân viên y tế tiến hàng test nhanh cho người dân tại TDP Xuân Thủy để tìm F0 trong cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Can Lộc khuyến cáo những ai từng đến TDP Xuân Thủy những ngày gần đây hoặc tiếp xúc gần với những người sinh sống ở đó cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để thực hiện test nhanh sàng lọc COVID-19.

Can Lộc tiến hành phong tỏa cụm dân cư số 2, TDP Xuân Thủy để đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các cấp và ngành chuyên môn huyện Can Lộc đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay, huyện đang tích cực test nhanh diện rộng đối với những khu vực có nguy cơ cao trên toàn huyện. Chính quyền cũng sẽ tăng cường giám sát đối với những trường hợp F0 và các F1 điều trị, cách ly y tế tại nhà. Học sinh các bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 trên địa bàn thị trấn Nghèn dừng học trực tiếp từ sáng 9/2 cho đến khi có thông báo mới. Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Tiến Dũng

Ngọc Thắng