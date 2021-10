Cấp độ dịch của Hà Tĩnh ở cấp 2 - nguy cơ trung bình

Qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh ở cấp 2 - nguy cơ trung bình.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản thông báo về đánh giá cấp độ dịch của tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Văn bản số 6993/UBND-VX 1 ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19";

Qua đánh giá, xác định mức độ dịch và tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế có 3 phạm vi, mỗi phạm vi có 4 cấp độ dịch (cấp độ 1 - bình thường mới; cấp độ 2 - nguy cơ trung bình; cấp độ 3 - nguy cơ cao; cấp độ 4 - nguy cơ rất cao).

Theo đó, phạm vi tỉnh ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình; phạm vi huyện, thành phố, thị xã ở cấp độ 1; phạm vi xã, phường, thị trấn có 215 đơn vị cấp độ 1, 1 đơn vị ở cấp độ 2.

