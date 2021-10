Đảm bảo phòng, chống COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ ở Hà Tĩnh

- Tổ chức khảo sát, lựa chọn địa điểm và thiết lập các khu tránh trú cho dân cư các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. - Xác định quy mô, số lượng điểm tránh trú trên địa bàn đáp ứng số lượng người dân cần phải di chuyển khi xảy ra thiên tai để đảm bảo di chuyển thuận lợi, an toàn cho người dân. - Xây dựng kịch bản, quy trình xử lý trong tình huống xuất hiện người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 tại các điểm tránh trú; triển khai tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 hoặc các đối tượng thuộc diện đang cách ly trong quá trình di chuyển và ở các điểm tránh trú theo quy định phòng chống dịch..., đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly/điều trị bệnh nhân COVID-19 trong tình huống xảy ra thiên tai, thảm họa phù hợp với tình hình thực tế. - Bố trí, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để kịp thời vận chuyển, hỗ trợ người dân đến các điểm tránh trú an toàn khi có thiên tai bão, lũ xảy ra. - Thành lập các tổ cấp cứu/điều trị cơ động để thực hiện cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tai nạn/thương tích hoặc các bệnh khác tại khu vực bị chia cắt bởi bão, lũ và điểm tránh trú. - Đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, sinh phẩm, dự trữ đủ thuốc, hóa chất và các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trong tình huống xảy ra thiên tai. - Đảm bảo thông tin liên lạc và trang thiết bị phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19. - Tổ chức diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, xử lý tình huống có bệnh nhân COVID-19 tại các điểm tránh trú. Bảo đảm an toàn khi xảy ra thiên tai, bão lũ và các tình huống khẩn cấp khác. Kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị ứng phó với tình huống thực hiện cách ly, xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19 khi có thiên tai, bão lũ. - Cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Hướng dẫn sử dụng các phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết, phương tiện phòng hộ cá nhân... để đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. - Tuyên truyền, hướng dẫn để người dân và cộng đồng biết về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi xảy ra bão, lũ, thiên tai, thảm họa; đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch khi di chuyển và lưu trú tại các điểm tránh trú an toàn khi xảy ra thiên tai, bão lũ.