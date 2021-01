Đình chỉ 1 thẩm mỹ viện trái phép tại thành phố Hà Tĩnh

Qua kiểm tra đột xuất 11 cơ sở cơ sở khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn TX Kỳ Anh và TP. Hà Tĩnh trong tháng 12/2020, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 2 cơ sở và đình chỉ hoạt động 1 cơ sở.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở Thẩm mỹ viện Nữ Trang

2 cơ sở bị xử phạt hành chính (mỗi cơ sở bị xử phạt 4 triệu đồng) gồm: Thẩm mỹ viện Nữ Trang (tại số 325, đường Lê Đại Hành, tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) và SPA Hàn Quốc (tại số 16/LK06, khu đô thị Bắc Hà Tĩnh, đường Lê Ninh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh). Cả 2 cơ sở này đều có lỗi: không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã thông báo với cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở dịch vụ y tế thẩm mỹ.

Cơ sở bị đình chỉ hoạt động đó là: Thẩm mỹ Việt Thái (có địa chỉ tại 56 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này chưa đảm bảo các điều kiện để thực hiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo quy định.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 24 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ (cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động) đã được Sở Y tế cập nhật văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh (soyte.hatinh.gov.vn).

Đặc biệt, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng chưa cấp bất kỳ giấy phép hoạt động nào về phẫu thuật thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như tiêm chất làm đầy, tiêm filler, tiêm truyền trắng da, lăn kim hay các dịch vụ có gây chảy máu khác, cắt mí, nhấn mí... Do đó, tất cả các cơ sở nếu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người là vi phạm pháp luật hiện hành.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Cơ sở thẩm mỹ Việt Thái

Bác sỹ Phan Minh Toàn - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo: người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung và các dịch vụ thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng cần lưu ý đến một số quy định sau, để tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động thì không được thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ như cắt mắt, nâng mũi, tiêm chất làm đầy, truyền trắng, hút mỡ và các dịch vụ xâm lấn liên quan đến y tế.

Đối với các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người… phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Bác sĩ và người thực hiện chuyên môn, kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề và hành nghề đúng phạm vi được cấp phép; phải có danh mục kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; biển hiệu và các điều kiện khác phải đúng quy định hiện hành.

Sở Y tế Hà Tĩnh hiện đã công khai danh sách các cơ sở tự công bố đăng ký dịch vụ thẩm mỹ để giúp người dân tra cứu cơ sở khám, chữa bệnh, chọn lựa hay quyết định sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mình đảm bảo an toàn. Ngoài ra người dân có thể tra cứu các cơ sở y tế có sai phạm đã được Sở Y tế công khai trên Cổng thông tin điện tử (soyte.hatinh.gov.vn) để biết và giám sát.

Tuấn Dũng