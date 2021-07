Đồng Nai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

0h ngày 9/7, Đồng Nai sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày. Khánh Hòa cũng áp dụng biện pháp tương tự với Nha Trang, thị xã Ninh Hoà và huyện Vạn Ninh.

Động thái trên được UBND Đồng Nai đưa ra tại cuộc họp về phòng chống Covid-19 chiều 8/7, trong bối cảnh số ca Covid-19 liên tục tăng, đến nay đã tỉnh đã ghi nhận 128 ca, trong đó 93 ca liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, TP HCM.

Trước diễn biến dịch phước tạp, tỉnh yêu cầu 3,2 triệu dân ở TP Biên Hoà, TP Long Khánh và 9 huyện thực hiện Chỉ thị 16 với tinh thần “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Cơ quan chức năng kiểm soát xe vào ra tỉnh Đồng Nai ở TP Biên Hòa. Ảnh: Phước Tuấn

Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài nếu thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. Mọi người phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Sau khi quyết định cách ly xã hội của tỉnh, nhiều người dân TP Biên Hòa đã đến siêu thị, các cửa hàng tiện ích, chợ để mua nhu yếu phẩm. Tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, bình thường 17h vẫn còn đầy thịt cá rau củ quả, tuy nhiên nay đã hết sạch, tủ trống trơn.

Hai cửa hàng tiện ích khác trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Quang Vinh tình trạng tương tự. Các cửa hàng gạo, tạp hóa... cũng đông đúc người dân mua sắm. “Sau khi nghe thông tin giãn cách xã hội, tôi tranh thủ ghé vào một số cửa hàng mua ít thực phẩm, trái cây nhưng hết rồi, đồ gia đình ăn chắc chỉ đủ 3 ngày nữa thôi”, chị Hằng, một nhân viên ngân hàng nói.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Đồng Nai kêu gọi người dân không nên hốt hoảng, gom hàng, tụ tập đông người ở siêu thị, cửa hàng tiện ích vì có nguy cơ lây nhiễm bệnh. “Dù cách ly nghiêm ngặt toàn tỉnh song thực phẩm, nhu yếu phẩm của người dân được tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, không thiếu, người dân yên tâm”, ông Dũng nói.

Tối 8/7, sau quyết định cách ly xã hội toàn tỉnh, người dân Biên Hòa ùn ùn đi mua gạo tại một cửa hàng phường Tân Phong. Ảnh: Phước Tuấn

Từ 27/6, Đồng Nai xuất hiện 6 ca Covid-19 là các tiểu thương, lái xe đến buôn bán tại chợ đầu mối Hóc Môn. 10 ngày qua, Covid-19 lan ra nhiều địa phương trên toàn tỉnh như: Định Quán, Long Thành, Nhơn Trạch, TP Biên Hòa, Trảng Bom và Thống Nhất. Tỉnh này chưa ghi nhận ổ dịch từ các công ty trong khu công nghiệp.

Trước đó, tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp để phòng chống dịch như yêu cầu người dân từ TP HCM, Bình Dương đến Đồng Nai phải có giấy xét nghiệm âm tính nCoV ; phong tỏa năm xã tại huyện Thống Nhất liên quan ổ dịch từ chợ đầu mối Hóc Môn; phong tỏa hàng chục điểm liên quan đến các ca Covid-19 ở Biên Hòa, Trảng Bom, Nhơn Trạch...

Ngành y tế Đồng Nai nhận định, nếu không có những biện pháp cấp bách thì chỉ 10 ngày nữa, tỉnh sẽ quá tải trong điều trị và cách ly. Hiện nay, hai bệnh viện điều trị Covid-19 là Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã đầy bệnh nhân. Các bệnh viện dã chiến ở Trung tâm y tế huyện Thống Nhất, Trung tâm y tế huyện Tân Phú đang chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Tỉnh Khánh Hòa chiều nay quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh trong 14 ngày, từ 0h ngày 9/7. Đây là ba địa phương ghi nhận 140 ca dương tính trong 144 ca trên toàn tỉnh.

6 địa phương còn lại của tỉnh là TP Cam Ranh (2 ca nhiễm), huyện Diên Khánh (một), Cam Lâm (một ca), huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với thời gian tương tự.

Cảnh sát chốt chặn tại điểm phong tỏa ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang liên quan các ca nhiễm nCoV. Ảnh: Xuân Ngọc

Chủ tịch UBND Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân nhận định, 16 ngày qua, dịch diễn biến phức tạp, liên tục xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng và lan rộng. Số ca nhiễm dự báo tăng trong thời gian tới, việc khoanh vùng, truy vết gặp nhiều khó khăn do mầm bệnh đã âm thầm lây lan. Vì vậy, tỉnh phải buộc phải áp dụng biện pháp chống dịch quyết liệt, chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái nguy cơ lây nhiễm cao.

TP Nha Trang có diện tích hơn 252 km2, gồm 19 phường và 8 xã, dân số trên 535.000 người; thị xã Ninh Hòa có diện tích hơn 119 km2, gồm 27 xã phường với dân số 230.000 người; huyện Vạn Ninh diện tích 550 km2, gồm thị thị trấn và 12 xã, dân số hơn 132.000 người.

Ở phía Nam, trước việc dịch lan rộng , nhiều tỉnh thành đã giãn cách xã hội. TP HCM thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trong 15 ngày, từ 0h ngay 9/7. Trước đó, TP Dĩ An, thị xã Tân Uyên (Bình Dương); TP Tân An và bốn huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc (Long An); TP Mỹ Tho, Cái Bè, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang)... cũng cách ly xã hội.

Khánh Hòa giãn cách xã hội trên toàn tỉnh, trong đó TP Nha Trang, thị xã Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh áp dụng theo Chỉ thị 16. Đồ họa: Thanh Nhàn

Theo Phước Tuấn - Xuân Ngọc/VNE