Hà Tĩnh quyết liệt bảo vệ vùng xanh, bảo vệ thành quả chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương đã nhanh chóng thiết lập các chốt bảo vệ vùng xanh, với phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”; kiểm soát chặt chẽ người đi, đến thực hiện khai báo y tế.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại tỉnh Nghệ An và một số địa phương giáp ranh với huyện Hương Sơn, trong ngày 20/8, các xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập chốt liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn. Theo đó, huyện Hương Sơn lập 3 chốt kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8A tại xã Sơn Long, Sơn Tiến và Sơn Trung.

Huyện Hương Sơn thiết lập chốt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Sơn Trung.

Các xã, thị trấn tùy theo đặc điểm, tình hình từng địa phương, thành lập các chốt kiểm soát người ra/vào địa bàn. Mỗi chốt bố trí ít nhất 3 người canh trực thuộc các lực lượng: Công an, quân đội, y tế, làm nhiệm vụ kiểm soát người qua lại, nhất là người đi/đến từ vùng dịch.

Đối với các tuyến liên huyện, liên tỉnh, huyện Hương Sơn yêu cầu các xã phải có chốt kiểm soát gồm: xã Sơn Long đi huyện Vũ Quang, xã Sơn Tiến đi huyện Thanh Chương (Nghệ An), xã Sơn Tiến đi huyện Nam Đàn (Nghệ An), xã Kim Hoa đi huyện Vũ Quang, xã Sơn Kim 2 đi huyện Vũ Quang, xã Sơn Hồng đi huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xã Sơn Long lấy thông tin của người và phương tiện đi qua địa bàn.

Theo ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, với phương châm “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”, việc lập chốt kiểm soát đã được các địa phương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, để kiểm soát chặt chẽ người ngoài vào địa bàn và công dân của mình đến/về từ vùng có dịch; có giải pháp xử lý kịp thời đối với những người có yếu tố dịch tễ, xử lý nghiêm người vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 20/8, UBND huyện Vũ Quang đã thành lập 6 chốt kiểm soát COVID-19 nhằm kiểm soát chặt người ra, vào địa bàn theo phương châm bảo vệ vùng xanh.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 4 (xã Thọ Điền) giáp ranh với xã Sơn Trường.

6 chốt kiểm soát COVID-19 được bố trí tại các “cửa ngõ” ra, vào địa bàn huyện Vũ Quang gồm: Chốt số 1 tại cầu Đồng Văn trên tuyến Tỉnh lộ 552, thuộc thôn Hương Đại (xã Đức Hương) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ); Chốt số 2 nằm trên đường Ân Phú - Cửa Rào, thuộc thôn 5 (xã Ân Phú) giáp ranh với xã Sơn Long (Hương Sơn); Chốt số 3 nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 1 (xã Quang Thọ) tiếp giáp với xã Điền Mỹ (Hương Khê); Chốt số 4 tại nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc thôn 4 (xã Thọ Điền) giáp ranh với xã Sơn Trường (Hương Sơn); Chốt số 5 tại cầu Treo chợ Bộng, thuộc thôn 2 (xã Đức Bồng) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ); Chốt số 6 trên quốc lộ 281, thuộc thôn Quang Thành (xã Đức Lĩnh) giáp ranh với xã Kim Hoa (Hương Sơn).

Chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Đồng Văn trên tuyến Tỉnh lộ 552, thuộc thôn Hương Đại (xã Đức Hương) tiếp giáp với xã Đức Lạng (Đức Thọ).

Ngoài 6 chốt lập mới, trên địa bàn huyện Vũ Quang vẫn đang duy trì 3 chốt kiểm soát COVID-19 (chốt kiểm soát Hoa Thị ở xã Thọ Điền, chốt lưu động ở xã Quang Thọ và chốt kiểm soát ở Đồn Biên phòng Hương Quang) do Đồn Biên phòng Hương Quang trực tiếp phụ trách. Mỗi chốt bố trí 10 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trực 24/24h.

Tại thị xã Kỳ Anh, sau khi có văn bản của UBND tỉnh, địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo các xã, phường tiến hành khảo sát để thiết lập các chốt kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn.

Thị xã Kỳ Anh tiến hành thiết lập chốt ở các xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung cho biết: Thị xã đã chỉ đạo các xã, phường nghiên cứu việc lập chốt sát với thực tế địa bàn. Đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ việc lập chốt để kiểm soát phòng dịch không phải “ngăn sông, cấm chợ”. UBND thị xã cũng gắn trách nhiệm cho người đứng đầu tại các đơn vị và xã, phường, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nếu xảy ra sai sót, người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Các chốt của thị xã Kỳ Anh sau khi hoàn thành sẽ chính thức hoạt động vào ngày 21/8.

Đến nay, 11/11 xã, phường của thị xã Kỳ Anh đã bắt đầu thiết lập các chốt để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Là địa bàn trung tâm, lượng giao thương, đi lại lớn nên TP Hà Tĩnh cũng chủ động lên kế hoạch thiết lập các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ đi vào TP Hà Tĩnh. Kể từ 6h ngày 21/8, TP Hà Tĩnh thiết lập 9 chốt kiểm soát người vào/ra để thực hiện khai báo y tế: chốt kiểm soát cầu Cày (xã Thạch Trung); cầu Hộ Độ (xã Thạch Hạ); cầu Thạch Đồng (xã Đồng Môn); cầu Đò Hà (xã Thạch Hưng); cầu Cao (xã Thạch Bình); cầu Nũi (phường Đại Nài); đường Nguyễn Xí (phường Hà Huy Tập); đường Hàm Nghi (phường Trần Phú); chân cầu vượt (phường Thạch Linh).

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, TP Hà Tĩnh sẽ nghiên cứu để thiết lập thêm các chốt kiểm soát ở các khu vực khác, nhằm kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện vào/ra thành phố.

Can Lộc chỉ đạo các xã tiến hành thiết lập các chốt kiểm soát tại một số tuyến đường liên xã quan trọng.

Các địa còn lại trong tỉnh cũng đã nhanh chóng triển khai phương án thiết lập các chốt kiểm soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua nắm bắt, lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ tại các chốt ở các xã, phường, thị trấn đều được các địa phương huy động tại chỗ, gồm công an xã, dân quân tự vệ, cán bộ các trạm y tế và hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể chính trị cùng tham gia hỗ trợ.

Người đi qua các chốt sẽ được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu thực hiện khai báo y tế.

Trước đó, ngày 19/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã có văn bản yêu cầu các địa phương chỉ đạo các xã thiết lập các chốt để kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn theo phương châm bảo vệ vùng xanh “xã bảo vệ xã, huyện bảo vệ huyện, tỉnh bảo vệ tỉnh”; kiểm soát chặt chẽ người đi, đến thực hiện khai báo y tế. Lực lượng y tế khi phát hiện mọi trường hợp ho, sốt thì phải thực hiện ngay việc xét nghiệm bằng test nhanh COVID-19 ngay tại trạm y tế phường, xã.

Các chốt kiểm soát sẽ quản lý chặt chẽ người ra/vào địa bàn, phát hiện sớm nguy cơ dịch trong cộng đồng.

Tại văn bản hỏa tốc số 175/TB-BCĐ ngày 20/8 thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp tục đặt ta yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, thẩm quyền chỉ đạo ngay các UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ tình hình thực tiễn của địa bàn lập phương án thiết lập các chốt kiểm soát và quyết định phương án cấm tạm thời một số tuyến đường ra/vào địa bàn mình để quản lý chặt chẽ người ra/vào địa bàn. Yêu cầu tất cả mọi người ra vào địa bàn xã, phường, thị trấn đều phải khai báo y tế để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh.

Địa phương nào thực hiện không nghiêm, để phát sinh dịch bệnh thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và xem xét xử lý theo quy định.

Việc lập chốt kiểm soát là giải pháp quyết liệt, cấp bách của Hà Tĩnh nhằm bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, phát hiện sớm các F0 trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát. Đây có thể xem như “hàng rào” mới để bảo vệ an toàn vùng xanh, bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh từ trước đến nay.

