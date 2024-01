Hà Tĩnh xử phạt 658 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

658 cơ sở tại Hà Tĩnh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm với các các lỗi như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng; sử dụng nguyên liệu không rõ xuất xứ để chế biến...

Trong năm 2023, lực lượng chức năng đã kiểm tra 3.422 cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập 776 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm (trong đó, tuyến tỉnh 23 đoàn, tuyến huyện 91 đoàn, tuyến xã 662 đoàn), đã kiểm tra 13.422 cơ sở.

Qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 658 cơ sở với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng với các lỗi vi phạm chủ yếu như: kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm...

Lực lượng chức năng cũng tịch thu, tiêu hủy hơn 23.000kg thực phẩm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhiều hàng hóa vi phạm khác.

Hoạt động kiểm tra, giám sát mối nguy được triển khai thường xuyên.

Kết quả công tác kiểm tra cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm và có ý nghĩa răn đe rất lớn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã đi vào nền nếp, chú trọng hơn đến vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Các ngành y tế, NN&PTNT, công thương và các địa phương cũng đã đã tiến hành lấy 4.427 mẫu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng, nguyên liệu chế biến thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả có 4.359 mẫu thực phẩm đạt các chỉ tiêu xét nghiệm, chiếm tỷ lệ 98,5%. Các chỉ tiêu không đạt chủ yếu là độ sạch bát đĩa, độ ôi khét trong dầu mỡ chiên rán...

Theo đánh giá, việc kiểm tra tại các cơ sở được phân cấp rõ cho từng ngành, từng cấp, hạn chếchồng chéo trong thực hiện. Công tác giám sát phát hiện nguy cơ được duy trì, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Phúc Quang