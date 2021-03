Hướng tới can thiệp mạch vành ở những vị trí khó ngay tại bệnh viện Hà Tĩnh

Trở thành đơn vị tim mạch can thiệp độc lập là nền tảng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu làm chủ các kỹ thuật về can thiệp chi mạch và mạch não trong thời gian tới.

Từ nửa cuối năm 2019, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Y tế, Sở Y tế và Viện Tim mạch quốc gia, Viện Tim Hà Nội..., BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và triển khai các kỹ thuật tim mạch can thiệp.

Sau 1 năm vận hành, BVĐK tỉnh đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực tim mạch và chính thức được Viện Tim mạch Việt Nam công nhận là đơn vị tim mạch can thiệp độc lập. Đến nay, BVĐK tỉnh đang hướng đến những kỹ thuật sâu hơn, cao hơn trong lĩnh vực can thiệp mạch vành.

Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh chia sẻ: “Để chuẩn bị cho việc triển khai các kỹ thuật tim mạch can thiệp, ngay từ những năm 2014 đến 2019, bệnh viện đã gửi bác sỹ đi đào tạo tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Nhờ chủ động đi trước một bước về con người nên đến nay bệnh viện đã có được 4 bác sỹ làm can thiệp, 4 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh có năng lực, chuyên môn cao trong lĩnh vực này”.

Để hỗ trợ BVĐK tỉnh, trong suốt quá trình triển khai, Viện Tim mạch quốc gia, Viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đều cử chuyên gia, hàng tuần về hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho các y bác sỹ.

Ngày 19/12/2020, BVĐK tỉnh được Viên Tim mạch quốc gia công nhận là đơn vị tim mạch can thiệp độc lập (Ảnh: Lãnh đạo Viên Tim mạch quốc gia trao giấy chứng nhận cho Ban Giám đốc BVĐK tỉnh).

Với các kiến thức được đào tạo và sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành nên trong một thời gian ngắn, các y bác sỹ thuộc đơn vị tim mạch can thiệp của BVĐK tỉnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật can thiệp và có thể độc lập thực hiện các ca cấp cứu nguy hiểm về tim mạch.

Trường hợp của bệnh nhân N.V.Đ (59 tuổi, TP Hà Tĩnh) là một điển hình. Bị nhồi máu cơ tim, vào khoa được 3 phút, bệnh nhân bị ngừng tim. Các bác sỹ cấp cứu phải tiến hành ép tim, đấu nối khí quản. Khi có tim trở lại, bệnh nhân được can thiệp tim mạch thành công bằng việc đặt các stent.

Bác sỹ Phạm Hữu Đà – Trưởng khoa Tim mạch kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau khi đặt sten.

Hay như trường hợp bệnh nhân N.T.Th. (82 tuổi, Thạch Hà) nhập viện trong tình trạng đau tức ngực trái, cảm giác nặng ngực, đau vai, cổ, khó thở, buồn nôn. Sau khi nhập viện được các bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm, chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng giờ thứ 3. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân Th. đã được tiến hành chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Theo nhận định của các bác sỹ, nếu như trước đây khi chưa triển khai được đơn vị tim mạch can thiệp thì những trường hợp như bệnh nhân Đ. và Th. sẽ phải chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Quá trình di chuyển lên tuyến trên mất nhiều thời gian nên rủi ro cho bệnh nhân là rất lớn, khi mà việc cấp cứu cho các bệnh nhân nhồi máu cơ tim là một cuộc “chạy đua với thời gian” để giành giật sự sống.

Các bác sỹ BVĐK tỉnh tiến hành can thiệp cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Qua thống kê, từ khi thành lập đơn vị tim mạch can thiệp cho đến nay, BVĐK tỉnh đã tiến hành chụp mạch cho trên 700 ca, có gần 400 ca phải tiến hành can thiệp, trong đó có nhiều ca nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều được can thiệp thành công. Với việc các bác sỹ đã hoàn toàn làm chủ được nhiều kỹ thuật tim mạch can thiệp nên đến cuối năm 2020, đơn vị được Viện Tim mạch quốc gia công nhân là đơn vị tim mạch can thiệp độc lập.

Được biết, hiện nay đơn vị tim mạch can thiệp độc lập của BVĐK tỉnh làm thường quy vào thứ 4 và thứ 7 hằng tuần. Trung bình mỗi tuần có từ 5 - 7 ca chụp và can thiệp. Còn đối với các ca cấp cứu, bệnh viện thực hiện 24/24 giờ.

“Hiện nay bệnh viện tiếp tục gửi các bác sỹ đi đào tạo để hướng đến việc can thiệp mạch vành ở những vị trí khó hơn trong cơ thể như: can thiệp chi mạch, can thiệp mạch não... Khi chúng ta có thể làm chủ được các kỹ thuật này sẽ mang lại ý nghĩa, lợi ích rất lớn cho công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn” - Tiến sỹ Lê Văn Dũng khẳng định.

Phúc Quang