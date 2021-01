Không kinh doanh, sử dụng thuốc giả viên nén Sabumol 2mg tại Hà Tĩnh

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh và các đơn vị liên quan không kinh doanh, phân phối, sử dụng mẫu thuốc giả Viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratories Ephac Co., Ltd (Cambodge).

Văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh liên quan đến không kinh doanh, phân phối và sử dụng Viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719, HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratories Ephac Co., Ltd (Cambodge).

Trước đó, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có Công văn số 36/QLD-CL ngày 6/1/2021 về thuốc viên nén Sabumol 2mg cho biết, cơ quan này nhận được công văn số 150/CV-TTKN của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh An Giang gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 499/TTKN-L-2020 ngày 20/11/2020 về mẫu thuốc trên nhãn ghi viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratorires Ephac Co., Ltd (Cambodge).

Mẫu thuốc do Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh An Giang lấy tại Nhà thuốc Phương Ngân (số 1942, Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang) không có thông tin về số giấy đăng ký lưu hành, nước sản xuất, cơ sở nhập khẩu và không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, định lượng.

Như vậy, mẫu thuốc trên nhãn ghi viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719; HD: 12/2022 nêu trên là thuốc giả.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty dược thông báo rộng rãi cho cán bộ, viên chức các khoa phòng, bộ phận; các nhà thuốc tư nhân, cơ sở hành nghề y tư nhân; các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn và người dân biết không kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc trên nhãn ghi Viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719, HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratories Ephac Co., Ltd (Cambodge).

Các công ty dược tiến hành kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị, không kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc trên nhãn ghi Viên nén Sabumol 2mg, số lô: 91719, HD: 12/2022, nhà sản xuất Laboratories Ephac Co., Ltd (Cambodge); phòng y tế các địa phương thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh, phân phối và sử dụng thuốc giả nêu trên, báo cáo kết quả xử lý (nếu có).

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm rà soát, tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng, khẩn trương báo cáo trường hợp phát hiện các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (nếu có).

Thành Vinh