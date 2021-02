Nam bệnh nhân nặng mắc Covid-19 ở Hải Dương không còn phải thở máy

Đã đến 6 địa điểm này ở Hải Dương, khai báo ngay với cơ quan y tế Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ. 1. Hiệu thuốc Kiên Giang, khu vực chợ chiều thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương, trong khoảng thời gian 17h - 17h30’ ngày 01/02/2021 và 11/02/2021. 2. Các cửa hàng quần áo trong chợ Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương vào khoảng 14h đến 16h chiều 10/02/2021 và từ 9h - 10h sáng ngày 11/02/2021. 3. Cửa hàng quần áo của Bà Thảnh ở ga Phú Thái (gần cửa hàng xe máy Ứng Tâm) buổi chiều ngày 10/02/2021, trong khoảng thời gian 15h đến 17h ngày 10/02/2021. 4. Sạp hoa quả của chị Đ. Soi ở chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h ngày 10/02/2021 (tại thời điểm đó có khoảng 04 người mua hàng cùng). 5. Cửa hàng tạp hóa nhà chị Hứa Huyền ở thôn Lương Xá Bắc, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian 9h - 9h30 ngày 10/02/2021. 6. Các quầy hàng rau củ, thức ăn ở đầu cổng chợ Si, Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương trong khoảng thời gian khoảng 8h - 8h30’ ngày 11/02/2021. Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phân công: Đ/c Đỗ Khắc Bằng, SĐT 0969753619 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Kim Thành số 02203720218; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.