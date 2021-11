Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo: Người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 vẫn có thể nhiễm bệnh và lây lan cho người khác!

Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, những người cao tuổi sức đề kháng yếu, người có các bệnh nền, người trẻ bị béo phì dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 nhưng nếu để nhiễm COVID-19 thì bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, thậm chí tử vong.

Người được tiêm vắc-xin vẫn có thể nhiễm bệnh và lây lan cho người khác, không nên chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Như truyền thông đã đưa tin, ngày 10/11 vừa đây, TP Hồ Chí Minh có 38 ca tử vong do COVID-19 thì có 10 trường hợp tiêm đủ hai mũi vắc-xin, 2 trường hợp đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và đều trên 50 tuổi, có bệnh nền. Việc các bệnh nhân COVID-19 đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 vẫn bị nhiễm và diễn biến nặng, gây tử vong một lần nữa cảnh báo người dân không chủ quan trước, lơ là trước “đại dịch” dù đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo tổng hợp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, từ ngày 1/10 đến 12/11, toàn tỉnh phát hiện 227 ca mắc COVID-19, trong đó, có 52 bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và 60 bệnh nhân đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19, số còn lại chưa được tiêm phòng. Điều đó cho thấy, nguy cơ lây nhiễm đối với những người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 vẫn rất khó lường.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Việc tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin có vai trò đặc biệt quan trọng. Những người tiêm đủ mũi vắc-xin sẽ giảm được mức độ nguy hiểm và giảm nguy cơ tử vong nếu bị lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, không vì thế mà người dân được phép chủ quan, lơ là. Thực tế cho thấy người được tiêm vắc-xin, thậm chí tiêm đủ 2 mũi vắc-xin vẫn có thể nhiễm bệnh và lây lan cho người khác. Đặc biệt, những người cao tuổi hệ thống miễn dịch dần suy giảm, người bị bệnh nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, viêm gan B, người trẻ bị bệnh béo phì khi tiêm đủ 2 mũi nhưng nếu bị nhiễm bệnh thì vẫn có thể diễn biến nặng và có thể dẫn đến tử vong”.

Các chuyên gia y tế trong nước cũng đã khẳng định đối với chủng Delta của virus SARS-CoV-2 thì dù đã tiêm vắc-xin vẫn có thể mắc bệnh và khi mắc bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng và tử vong. Tuy nhiên, khi tiêm đủ liều vắc-xin thì tỷ lệ mắc bệnh và chuyển nặng thấp hơn, số ca bệnh nặng, thở máy xâm lấn ít hơn rất đáng kể so với người không tiêm vắc-xin.

Thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đến nay, Hà Tĩnh đã có hơn 935.000 người trên 18 tuổi được tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong đó hơn 681 ngàn người được tiêm mũi 1 (đạt tỷ lệ trên 76%), hơn 254 ngàn người được tiêm đủ 2 mũi (đạt tỷ lệ trên 29%).

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 thì việc bao phủ vắc-xin là giải pháp trước hết và mang tính bền vững. Hiện nay, cùng với cả nước, ngành Y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, trong đó bao gồm cả việc triển khai tiêm phòng cho người dưới 18 tuổi (trước mắt sẽ thực hiện tiêm cho lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi).

Do đó, khi có vắc-xin phân bổ về, người dân cần chủ động đăng ký tiêm phòng sớm nhất có thể, tuyệt đối không nên chần chừ, có ý lựa chọn vắc-xin. Ý thức cao trong việc tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 của mỗi người sẽ góp phần giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong khi chẳng may nhiễm bệnh, qua đó thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, ngoài việc tiêm đủ số mũi vắc-xin, người dân cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Người dân cần chủ động đăng ký tiêm phòng sớm nhất có thể nhằm góp phần giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng và nguy cơ tử vong khi chẳng may nhiễm bệnh.

Cũng theo Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, “vắc-xin ý thức” vẫn là vắc-xin quan trọng nhất để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Mỗi người dân, dù đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì khi ra khỏi nhà cũng cần tuân thủ 5K, nhất là đeo khẩu trang liên tục, không tụ tập đông người. Người đến/về từ các tỉnh, thành khác cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, những người trở về từ vùng có dịch, nhất là vùng cam, vùng đỏ phải tuân thủ việc theo dõi sức khỏe hoặc cách ly phù hợp theo chỉ định của ngành y tế”.

Ngành y tế cũng khuyến cáo, thời tiết chuyển mùa tạo điều kiện thuận lợi cho các vi-rút liên quan đến các bệnh về đường hô hấp phát triển…Nhiều người dân thường nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường với bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút SARS-CoV-2 gây ra. Vì vậy, khi có các biểu hiện như: ho, sốt, khó thở, mất vị giác… thì người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị mà cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để khám và được tư vấn điều trị.

