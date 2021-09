Ngày 27/9: Có 9.362 ca mắc COVID-19 tại TP HCM, Bình Dương và 34 tỉnh, thành phố

Bản tin dịch COVID-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.362 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM đã 4.134 ca, tiếp đó là Bình Dương với 3.793 ca. Trong ngày có 10.528 bệnh nhân khỏi, cao hơn gần 1.000 ca so với số mắc mới.

Thông tin ca nhiễm COVID-19 mới:

Tính từ 17h ngày 26/9 đến 17h ngày 27/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.362 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca ghi nhận trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó) tại 36 tỉnh, thành phố (có 4.453 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP HCM (4.134), Bình Dương (3.793), Đồng Nai (616), Long An (190), An Giang (131), Tây Ninh (80), Kiên Giang (73), Tiền Giang (58), Cần Thơ (56), Hà Nam (35), Bình Thuận (32), Khánh Hòa (26), Bình Định (21), Hà Nam (19), Quảng Bình (15), Đồng Tháp (14), Phú Yên (11), Ninh Thuận (9), Kon Tum (5), Cà Mau (4), Bắc Giang (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (3), Quảng Ngãi (3), Quảng Trị (3), Vĩnh Long (3), Quảng Nam (3), Đắk Nông (3), Trà Vinh (2), Gia Lai (2), Bến Tre (2), Quảng Ninh (2), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Thanh Hóa (1), Vĩnh Phúc (1), Hà Nội (1).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-987), Đồng Nai (-130), Bình Phước (-26).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (461), An Giang (50), Tây Ninh (43).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.035 ca/ngày.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 27/9

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 766.051 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.783 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 761.527 ca, trong đó có 533.275 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (375.794), Bình Dương (203.989), Đồng Nai (46.283), Long An (31.979), Tiền Giang (13.845).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 10.528

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 538.454

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.135 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.638

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 661

- Thở máy không xâm lấn: 104

- Thở máy xâm lấn: 703

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 174 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (122), Bình Dương (32), Tây Ninh (4), An Giang (4), Đồng Nai (4), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Đà Nẵng (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 208 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,0%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 168.786 xét nghiệm cho 344.543 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.137.096 mẫu cho 51.904.476 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 26/9 có 865.610 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 39.232.772 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.946.214 liều, tiêm mũi 2 là 8.286.558 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối 27/9

- Cả thế giới có 232.651.980 ca nhiễm, trong đó 209.284.274 khỏi bệnh; 4.763.332 tử vong và 18.604.374 đang điều trị (93.017 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 72.222 ca, tử vong tăng 1.667 ca.

- Châu Âu tăng 38.374 ca; Bắc Mỹ tăng 3.988 ca; Nam Mỹ tăng 105 ca; châu Á tăng 26.955 ca; châu Phi tăng 1.296 ca; châu Đại Dương tăng 1.504 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 13.155 ca, trong đó: Indonesia tăng 1.390 ca, Thái Lan tăng 10.288 ca, Cambuchia tăng 839 ca, Lào tăng 622 ca, Đông Timor tăng 16 ca.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày:

- Tiếp tục xây dựng Hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19 trên cơ sở tham khảo tài liệu, kinh nghiệm của hơn 40 quốc gia trên thế giới thực hiện “mở cửa”.

Hướng dẫn bao gồm các chỉ số để đánh giá và các biện pháp thực hiện theo các cấp độ nguy cơ; theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng, phù hợp khi triển khai tại cấp xã, phường, thị trấn; bám sát việc triển khai theo hệ thống chính trị để có sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

- Hệ thống tiêm chủng VNVC tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vaccine AstraZeneca cho Bộ Y tế. Như vậy, chỉ trong 4 tuần của tháng 9/2021, đơn vị này đã bàn giao hơn 5 triệu liều vắc xin AstraZeneca cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phòng, chống dịch.

- TP. HCM: Dự thảo Chỉ thị “Điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”, từ 0 giờ ngày 01/10, Thành phố sẽ thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được mở lại với tiêu chí “an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn”, tiếp tục dừng hoạt động các loại hình kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm: quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke...

- TP. Hà Nội: từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động, cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại (riêng các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về); các cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm cũng được mở cửa nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

