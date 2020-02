Người dân vùng trọng điểm Hà Tĩnh cảnh giác cao với nCoV

Hà Tĩnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus Corona. Công tác phòng dịch đang được triển khai ráo riết, không chỉ từ phía các cấp chính quyền và ngành chuyên môn mà còn từ người dân, nhất là ở vùng trọng điểm Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Đến nay, xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) đã phun thuốc khử trùng tại các điểm công cộng ở 8/8 thôn, 3 trường học và 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. ( Trong ảnh: Tiến hành phun thuốc khử trùng tại Trường Tiểu học Kỳ Xuân).

Đã nhiều tuần nay, cứ vào mỗi sáng sớm và chiều tối, trên hệ thống loa truyền thanh của xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) lại đều đặn phát đi bản tin về dịch bệnh do virus Corona. Đồng thời với việc thông tin về tình hình dịch, chính quyền địa phương liên tục hướng dẫn bà con cách phòng tránh và hợp tác với các lực lượng chức năng khi phát hiện những đối tượng nghi vấn xuất hiện trên địa bàn.

Được biết, trước thời điểm dịch nCoV xuất hiện, xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) là một trong những địa phương thường xuyên có người Trung Quốc đến giao dịch làm ăn, nghỉ dưỡng. Vì vậy, thời điểm cảnh báo về dịch, cùng với sự tuyên truyền của chính quyền, người dân Kỳ Xuân cũng luôn có ý thức cao, cảnh giác đề phòng.

Như vào ngày 9/2, tại thôn Lê Lợi (Kỳ Xuân) diễn ra đám cưới con bà Bùi Thị Ng., một người phục vụ bếp ăn ở một công ty tại Vũng Áng. Bà Ng. có mối quan hệ khá thân tình với một số người Trung Quốc và dự định mời họ đến dự đám cưới của con trai mình. Nắm được tình hình qua sự báo cáo của người dân, chính quyền xã Kỳ Xuân đã đến nhà đề nghị bà Ng. không mời những vị khách này.

Vị khách Trung Quốc lang thang trên bãi biển Kỳ Xuân vào tối ngày 8/2, đã được xác minh đến Việt Nam trước thời điểm dịch và sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào tối ngày 8/2, người dân xã Kỳ Xuân đã phát hiện 1 người Trung Quốc lang thang ở bãi biển thôn Nguyễn Huệ và báo cho chính quyền. Ngay sau đó, Công an xã Kỳ Xuân đã làm việc và bàn giao người này cho Công an huyện Kỳ Anh giải quyết. Qua xác minh, vị khách Guo HongLi, sinh năm 1962, đến từ Côn Minh, đã có giấy xác nhận kiểm tra hành trình của Công an Tp Hà Tĩnh. Theo đó, ông Li đến Việt Nam trước thời điểm dịch và có sức khỏe ổn định.

“Nắm rõ chủ trương của tỉnh về việc “phòng dịch như phòng giặc”, ngoài những biện pháp “phần cứng” như tăng cường và mở rộng khử trùng các địa điểm công cộng… thì “phần mềm” có ý nghĩa quan trọng đó là tuyên truyền phòng chống và kêu gọi sự hợp tác với tinh thần cảnh giác cao từ mỗi người dân” - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) Phan Đình Hào, cho hay.

Nhiều địa phương ở thị xã Kỳ Anh thường xuyên có khách nước ngoài là người Đài Loan và Trung Quốc đến xin lưu trú

Trước lo lắng về tình hình dịch bệnh, nhiều địa phương có người Trung Quốc đến làm ăn, sinh sống ở TX Kỳ Anh cũng luôn đề phòng, cảnh giác cao độ. Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng dịch như phun khử trùng tại các địa điểm công cộng, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động cư trú của người nước ngoài…, chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân hợp tác khi phát hiện khách nước ngoài đến lưu trú.

Chị Lê Thị Lan - nhân viên lễ tân tại một khách sạn ở phường Kỳ Long (T.X Kỳ Anh) cho biết: “Khách sạn nơi tôi làm việc thường xuyên đón nhiều khách lưu trú là người Đài Loan và Trung Quốc, nên vào thời điểm này chúng tôi luôn cảnh giác cao. Không chỉ khai báo thông tin thông thường của khách, chúng tôi còn cố gắng xác minh lịch trình của họ để kịp thời báo với lực lượng chức năng khi gặp trường hợp nghi vấn đến từ vùng dịch…”.

Lực lượng chuyên môn đo thân nhiệt cho khách lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn Thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Thu Trang.

Theo thông tin từ UBND phường Kỳ Trinh (T.X Kỳ Anh), chỉ còn 2 ngày nữa, 17 du khách có quốc tịch Đài Loan và Trung Quốc đến lưu trú trên địa bàn sẽ hết hạn theo dõi phòng dịch. Suốt gần 2 tuần qua, Ban phòng dịch nCoV của phường Kỳ Trinh đã tiến hành giám sát chặt chẽ, đo thân nhiệt hàng ngày cho những vị khách này. Cho đến nay, sức khỏe, thân nhiệt của 17 vị khách người nước ngoài đang ổn định, không có biểu hiện bất thường.

Thời gian qua, phường Kỳ Trinh đã lập Ban phòng dịch với 29 người, huy động tất cả các tổ chức, đoàn thể cùng vào cuộc, tiến hành phun khử trùng các điểm công cộng và 8/8 nhà nghỉ, khách sạn đăng ký kinh doanh tại địa bàn.

Bên cạnh đó, vận động tuyên tuyền, phát hiện kịp thời các đối tượng khách đến lưu trú hoặc người địa phương đi về cả đường chính ngạch lẫn tiểu ngạch... để cảnh giác cao nhất trong việc phòng dịch.

Thiên Vỹ