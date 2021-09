Sáng 27/9: Có 527.926 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi; Số ca F0 nặng đang thở máy ở TP HCM giảm

Đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi 527.926 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số 756.689 ca mắc. Tại TP HCM, số ca COVID-19 nặng phải thở máy ngày càng giảm.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 756.689 ca mắc COVID-19 , đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 752.185 ca, trong đó có 522.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (371.660), Bình Dương (200.196), Đồng Nai (45.667), Long An (31.789), Tiền Giang (13.787).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 26/9 là 11.477 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 527.926

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.321 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.723

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 728

- Thở máy không xâm lấn: 119

- Thở máy xâm lấn: 719

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.584 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.977 xét nghiệm cho 432.433 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.968.310 mẫu cho 51.559.933 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 38.367.246 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.420.963 liều, tiêm mũi 2 là 7.946.283 liều. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 27/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 232.5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có khoảng 4.76 triệu ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 321.105 và 4.800 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục là gần 209,2 triệu người, trên 18.6 triệu bệnh nhân đang được điều trị tích cực và khoảng 93.500 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới với 32.417 ca nhiễm mới; tiếp theo là Ấn Độ (27.022 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (25.861 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 805 người tử vong; tiếp đến là Mexico (596 ca) và Iran (288 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 nhất thế giới. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đến nay là 43.750.920 người, trong đó có 706.313 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.678.243 ca nhiễm, bao gồm 447.225 ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với 21.351.972 ca bệnh và 594.443 ca tử vong.

TP HCM: Số bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy ngày càng giảm

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP HCM đến chiều ngày 26/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM cho biết, hiện Thành phố đang điều trị 39.208 bệnh nhân; số bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm, đến ngày 25/9 còn 1.918 trường hợp. Trong ngày ghi nhận 131 trường hợp tử vong.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 25/9 là 9.441.815 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 6.814.687, mũi 2 là 2.627.128; số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 1.107.266 người.

Về việc đánh giá tình hình của TP HCM dựa trên 5 chỉ số “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong dự thảo hướng dẫn tạm thời Bộ Y tế vừa công bố, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế thông tin, Thành phố đã thành lập 22 đoàn kiểm tra để đánh giá từng quận, huyện và phường, xã, qua đó sẽ có những đánh giá để biết được Thành phố đang ở mức độ nào.

Về chỉ tiêu dựa theo dự thảo của Bộ Y tế đưa ra, hiện nay Sở Y tế cùng với các sở, ngành có liên quan đang rà soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện từng chỉ tiêu.

Bình Dương: Đã ghi nhận hơn 200.000 ca mắc COVID-19

Theo công bố của Bộ Y tế, ngày 26/9, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.332 ca mắc COVID-19, giảm 297 ca so với ngày 25/9. Hiện số ca mắc COVID-19 của Bình Dương đã vượt 200.000 ca

Theo bảng đáng giá mức độ nguy cơ dịch bệnh theo xã, phường, thị trấn của Bình Dương, ngày 26/9 có phường An Thạnh, TP.Thuận An giảm mức độ nguy cơ từ “vùng nguy cơ” thành “vùng bình thường mới”.

Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, trong ngày 26/9, Bình Dương có 3.598 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện trong đợt dịch lần thứ 4 của tỉnh lên 168.063 người.

Hiện còn 39.130 bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 28.900 người không có triệu chứng, 4.800 người có triệu chứng nhẹ sốt, ho, đau họng và hơn 1.200 người diễn tiến nặng, suy hô hấp.

Gia Lai: Ghi nhận 17 ca mắc COVID-19

Ngày 26/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2; trong đó có 15 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tổ 11, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, 2 trường hợp liên quan đến dự án điện gió Ia Le - huyện Chư Pưh và Ia Pết - huyện Đak Đoa.

Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc mới, tỉnh Gia Lai đã triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng diện rộng tổ 11, phường Hoa Lư; phong tỏa hẹp đối với các khu vực có mốc dịch tễ liên quan đến các chùm ca bệnh nêu trên.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục xét nghiệm cộng đồng đối với tổ dân phố 11, phường Hoa Lư; Trường tiểu học Bùi Dự; xét nghiệm trọng điểm tại chợ Hoa Lư và các hộ gia đình tại tổ dân phố 9, 11, 12 và làng Ốp thuộc phường Hoa Lư; tạm dừng việc học đối với trường tiểu học Bùi Dự và khẩn trương tiến hành đánh giá lại đối với BVĐK tỉnh.

Đến ngày 26/9, Gia Lai ghi nhận 547 trường hợp mắc COVID-19. Hiện nay có 282 trường hợp đã khỏi bệnh, 2 ca tử vong, 263 người đang tiếp tục được điều trị.

Theo SK&ĐS

Video chỉ dẫn dinh dưỡng cho F0, F1 tại nhà