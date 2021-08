Thu về gần 450 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu ở Đức Thọ và Nghi Xuân

Với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đông đảo tình nguyện viên ở các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hiến 448 đơn vị máu phục vụ chữa bệnh cứu người.

Sáng nay (7/8), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Chương trình thu hút trên 450 đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tham gia.

Chương trình được thực hiện trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 nên Ban Tổ chức tiến hành lấy máu theo từng đợt, tránh tập trung đông người. Trong ảnh: Đại diện BCĐ Hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Kết thúc ngày hội, huyện Đức Thọ đã thu được 235 đơn vị máu an toàn, đảm bảo chất lượng. Nhiều đơn vị tham gia chất lượng như: Công an, Huyện ủy, UBND huyện; các địa phương: Tùng Ảnh, Lâm Trung Thủy, thị trấn Đức Thọ... Số máu này được Trung tâm Huyết học truyền máu Nghệ An tiếp nhận, sàng lọc và bổ sung vào ngân hàng máu để cung cấp cho người bệnh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện Đức Thọ đã thu về 525 đơn vị máu cho ngân hàng máu Quốc gia. Trong ảnh: Đại diện các đơn vị trao Giấy chứng nhận cho anh Trần Hữu Thuận (thị trấn Đức Thọ) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cũng trong sáng nay, 213 đơn vị máu đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ĐVTN trên địa bàn huyện Nghi Xuân tự nguyện hiến để góp phần chữa bệnh cứu người. Chương trình Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghi Xuân tổ chức chương trình thu hút 350 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ĐVTN trên địa bàn tham gia. Ngày hội hiến máu nhân đạo đã thu về 213 đơn vị máu. Được biết, từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã tổ chức 2 đợt hiến máu, thu về 453 đơn vị máu (vượt 23 đơn vị so với chỉ tiêu). Số lượng máu đã được chuyển về Khoa Huyết học và Truyền máu BVĐK tỉnh để phục vụ cứu chữa người bệnh. Dip này, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Hoàng Thu Sang - Phó chủ tịch HĐND xã Xuân Mỹ về thành tích xuất sắc với 23 lần hiến máu nhân đạo cứu người.

Đức Phú - Hoài Nam