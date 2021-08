Tối 26/8: Thêm 11.575 ca mắc COVID-19, kỷ lục hơn 18.560 bệnh nhân được chữa khỏi

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối 26/8 cho biết có 11.575 ca mắc COVID-19, trong đó Bình Dương vươn lên vị trí nhiều nhất với 4.868 ca; Trong ngày có số bệnh nhân khỏi đạt kỷ lục với hơn 18.560 trường hợp.

Thông tin các ca mắc COVID-19 mới

Tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.868), TP. Hồ Chí Minh (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55); Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa - Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20), Bình Định (15), Bình Phước (13), Vĩnh Long (12), Sơn La (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (9), Thanh Hóa (9), Sóc Trăng (9), Gia Lai (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Quảng Ngãi (7), Lạng Sơn (6), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Quảng Trị (2), Bắc Giang (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1) trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến tối ngày 26/8

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 18.567

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 188.488 ca.

2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.223

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.082

- Thở máy không xâm lấn: 85

- Thở máy xâm lấn: 765

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 25/8 có 430.924 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến tối 26/8

- Cả thế giới có 214.935.638 ca nhiễm, trong đó 192.254.119 khỏi bệnh; 4.480.549 tử vong và 18.200.970 đang điều trị (112.749 ca diễn biến nặng).

- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 230.343 ca, tử vong tăng 4.992 ca.

- Châu Âu tăng 31.987 ca; acBắc Mỹ tăng 22.859 ca; Nam Mỹ tăng 682 ca; châu Á tăng 167.451 ca; châu Phi tăng 5.761; châu Đại Dương tăng 1.603 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 34.253 ca, trong đó: Indonesia tăng 16.899 ca, Philippines tăng 16.313 ca, Campuchia tăng 423 ca, Lào tăng 195 ca, Singapore tăng 116 ca, Đông Timor tăng 307 ca.

Những hoạt động của ngành y tế trong ngày

- Tham gia đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

- Tổ chức họp trực tuyến với 6 tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp nhận 770.000 liều vắc xin Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, số vắc xin 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27/8/2021.

- Bộ Y tế triển khai phân bổ 1.209.400 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 24) do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vắc xin AstraZeneca (đợt 25) do phía Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vắc xin Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ.

- Bộ Y tế ban hành văn bản số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế công lập và tư nhân tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, chăm sóc người bệnh COVID-19.

- TP. Hồ Chí Minh triển khai lấy mẫu toàn dân tại vùng đỏ, vùng cam bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Thực hiện mẫu gộp tại các vùng vàng, vùng xanh. Hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thông tin khai báo khi kết quả dương tính SARS-CoV-2.

- Tổ chức tập huấn về công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế các quận, huyện, cán bộ, sinh viên được tăng cường lấy mẫu xét nghiệm để mở rộng và nâng công suất lấy mẫu xét nghiệm theo Kế hoạch số 2716/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Thành phố Hồ Chí Minh.

- TP. Hồ Chí Minh xây dựng quy trình quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút Sars-Cov-2 tại cộng đồng, thu thập và báo cáo kết quả theo các hướng dẫn chuyên môn.

- Tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm trên 150.000 ca, tương đương với khoảng 100.000 giường điều trị...

