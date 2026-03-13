"Vững niềm tin, bừng khí thế" chào đón ngày hội non sông
(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến đường, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ hoa, pano, khẩu hiệu... được trang trí trang trọng, rực rỡ, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của cử tri Hà Tĩnh vào một kỳ bầu cử dân chủ, trách nhiệm đang hiện diện trên khắp mọi miền.
Đình Nhất
Các khu vực bỏ phiếu được chỉnh trang trang trọng, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử. Ảnh: Thế Công.
Pano, áp phích băng rôn khẩu hiệu rộn ràng chào mừng ngày hội non sông.
Cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày hội lớn của toàn dân tại phường Trần Phú.
Cử tri xã Vũ Quang phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Không khí hướng về ngày hội non sông tại địa bàn xã Đức Thọ.
Xã Cổ Đạm chủ động số hóa công tác bầu cử.
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô tuyên truyền được treo trang trọng, đồng bộ. Các tổ chức đoàn thể và người dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang trước ngày bầu cử. Ảnh: Đức Đồng.
Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.
Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Sáng sớm nay (23/5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ.
Xuất phát từ đặc thù công việc, Hà Tĩnh có 42 khu vực bầu cử khai mạc sớm hơn, trong khoảng từ 5h30 phút - 5h45, song cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định.