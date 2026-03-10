Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông
(Baohatinh.vn) - Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Tuệ Trang
Trước trụ sở các cơ quan, thông điệp về quyền và trách nhiệm của cử tri cũng được lan tỏa.
Nhà văn hóa các tổ dân phố phường Sông Trí, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Thành Sen ngập tràn sắc đỏ tuyên truyền về ngày hội của toàn dân.
Giữa nhịp sống thường nhật, những hàng cờ đỏ tung bay, những pano cổ động rực rỡ trên khắp các khu dân cư như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm công dân.
Việc tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu vực trung tâm thu hút sự chú ý của người dân.
Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.
Sáng sớm nay (23/5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ.
Xuất phát từ đặc thù công việc, Hà Tĩnh có 42 khu vực bầu cử khai mạc sớm hơn, trong khoảng từ 5h30 phút - 5h45, song cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định.