Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Rực rỡ cờ hoa đón ngày hội lớn ở các phường phía Nam Hà Tĩnh 11/03/2026 07:30 Những ngày này, tại các phường phía Nam Hà Tĩnh, trên mọi tuyến đường, từng ngôi nhà đều được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào cuối tuần này.

Lan tỏa khí thế bầu cử qua những chuyến xe tuyên truyền lưu động 04/03/2026 09:05 Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, những chuyến xe tuyên truyền lưu động đã góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa khí thế bầu cử đến từng người dân trước ngày hội lớn.

Cử tri Hà Tĩnh náo nức bầu chọn người đại biểu Nhân dân 23/05/2021 08:41 Sáng sớm nay (23/5), hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Không khí ngày hội diễn ra trang trọng, các giải pháp phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú 23/05/2021 06:29 Cùng với hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh, sáng sớm nay (23/5), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú.

Cử tri hân hoan đi bầu cử ở Hà Tĩnh 23/05/2021 05:22 Xuất phát từ đặc thù công việc, Hà Tĩnh có 42 khu vực bầu cử khai mạc sớm hơn, trong khoảng từ 5h30 phút - 5h45, song cử tri vẫn được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ, trang trọng, nghiêm túc, đúng luật định.

Xem thêm