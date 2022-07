“Thanh bảo kiếm” bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở Hà Tĩnh

Cùng với lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CSND Công an Hà Tĩnh luôn “mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

Sau ngày tái lập tỉnh (1991) đến nay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo của Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, đùm bọc của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã luôn thống nhất, đoàn kết, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, làm giảm trọng án; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - tân Giám đốc Công an Hà Tĩnh (tháng 7/2022). Ảnh: Nhung Cường

Với vai trò là lực lượng chủ công, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tập trung thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, triệt phá cơ bản các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chuyên nghiệp, bắt giữ hàng ngàn đối tượng phạm tội, truy bắt hàng trăm đối tượng có lệnh truy nã.

Lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân do Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tháng 5/2022. Ảnh: Văn Đức

Lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá trên 80% vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, trong đó, các vụ trọng án đạt từ 95-100%. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ có cách đấu tranh, phá án táo bạo, sáng tạo đã để lại sự ngưỡng mộ, cảm phục và lòng biết ơn trong quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy (tháng 8/2021).

Là một trong những địa bàn trọng điểm về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, Công an Hà Tĩnh đã trực tiếp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sự hỗ trợ tích cực của các tầng lớp nhân dân và công an các tỉnh nước bạn Lào, khám phá, bóc gỡ hàng chục đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội.

Lãnh đạo công an 2 tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và Bôlykhămxay (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới (tháng 6/2022). Ảnh: Nhung Cường

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh đã cùng với toàn ngành luôn chủ động, linh hoạt vừa tham gia chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm tốt ANTT.

Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay, lực lượng CSND đã được kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất theo mô hình công an 4 cấp.

Với tổ chức bộ máy mới, lực lượng CSND đã đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt phòng, chống hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, của địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Hà Tĩnh) làm thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới cho công dân. Ảnh: Thùy Dương

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù ở bất kỳ giai đoạn, khó khăn, thử thách nào, lực lượng CSND luôn thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình. Trước yêu cầu của nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng. Tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện nhằm hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Đức

Triển khai toàn diện, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, biện pháp phòng chống tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm; kết hợp giữa chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công, trấn áp tội phạm.

Kịp thời tham mưu, đề nghị các đơn vị, tổ chức khắc phục những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm, tạo chuyển biến căn bản, tích cực trong thực hiện các chiến lược, chương trình phòng chống tội phạm, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chú trọng thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, triển khai ứng dụng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành công an, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phòng Cảnh sát ĐTTP phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trên 30kg ma túy tại Vũ Quang.

Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tin rằng, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của Nhân dân, là “thanh bảo kiếm sắc bén” giữ bình yên cuộc sống, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh Hà Tĩnh trên con đường hội nhập và phát triển.

Video: Phần thi tình huống ứng dụng võ thuật CAND của Công an tỉnh Hà Tĩnh tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 207 vụ/570 đối tượng phạm pháp hình sự, đấu tranh triệt phá 12 ổ nhóm/119 đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã; phát hiện 228 vụ/265 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; khởi tố 3 vụ/5 bị can về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; phát hiện, bắt giữ 498 vụ/505 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Công an Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng biên phòng, hải quan, cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 107 vụ/191 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 50 kg ma túy đá, hơn 18 kg ketamine, gần 42.500 viên hồng phiến.

Võ Trọng Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh