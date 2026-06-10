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Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở
Chính trị
Quốc phòng - An ninh
Tôi là công an xã
Tác giả: Thùy Dương - Phan Cúc
10/06/2026 15:27
Tôi là Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1990), hiện là cán bộ Công an xã Toàn Lưu. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I (nay là Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) vào năm 2014, tôi bắt đầu quá trình công tác. Trải qua nhiều đơn vị khác nhau, tháng 7/2025 đến nay, tôi được phân công công tác tại Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Toàn Lưu.
Tổ Cảnh sát khu vực hiện có 7 cán bộ, gồm 1 Phó Trưởng Công an xã phụ trách và 6 cán bộ. Một ngày làm việc của chúng tôi thường bắt đầu từ 7 giờ sáng. Đầu giờ, Tổ Cảnh sát khu vực tổ chức giao ban để quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã; đồng thời phân công, rà soát nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác mà từng cán bộ phụ trách.
Sau buổi giao ban, tôi thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong buổi sáng, tôi xử lý hồ sơ trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm xác minh thông tin cư trú, giải quyết các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, khai tử, tách hộ và thu nhận tài khoản định danh điện tử (VNeID) cho người dân.
Hiện nay, công an cấp xã được giao giải quyết 35 thủ tục hành chính, chủ yếu trong các lĩnh vực cư trú, căn cước và một số dịch vụ công thiết yếu. Việc phân cấp này giúp người dân, tổ chức thực hiện thủ tục thuận tiện hơn, đồng thời bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả.
Trong buổi tiếp công dân, tôi hướng dẫn anh Nguyễn Phi Diện (SN 1982, thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu) nộp hồ sơ xác nhận thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an xã sẽ đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp giấy xác nhận theo quy định. Chúng tôi luôn khuyến khích người dân thực hiện thủ tục trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.
Phần lớn công dân đến Công an xã để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cư trú và đăng ký phương tiện. Để tạo thuận lợi, tôi hướng dẫn người dân quét mã QR trên bảng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục cần thiết.
Tranh thủ thời gian rảnh, tôi nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công, như công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng và Đề án 06.
Sau khi hoàn thành công việc tại trụ sở, tôi cùng lực lượng an ninh cơ sở xuống địa bàn để nắm tình hình, tuần tra các tuyến đường và nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tố giác tội phạm.
Xã Toàn Lưu hiện có 4.988 hộ với 18.738 nhân khẩu, sinh sống tại 23 thôn. Tôi được phân công phụ trách 4 thôn gồm Đồng Vĩnh, Kim Sơn, Tây Sơn và Ngọc Hà, với 849 hộ và 3.148 nhân khẩu. Sau nhiều năm công tác ở cơ sở, tôi đã nắm khá rõ địa bàn, từ các tuyến đường, ngõ xóm đến tình hình đời sống của người dân.
Thường xuyên bám sát địa bàn, lực lượng công an và Nhân dân ngày càng gắn bó, gần gũi hơn. Mỗi lần về cơ sở, chúng tôi đều kết hợp tuyên truyền các quy định mới về an ninh, trật tự, những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân để bà con nắm rõ và chấp hành tốt.
Đặc biệt, đang trong thời gian nghỉ hè của học sinh nên tôi tăng cường tuyên truyền, lồng ghép phổ biến kiến thức về kỹ năng vui chơi an toàn, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, góp phần giúp các em có một mùa hè an toàn, bổ ích.
Dịp hè cũng là thời điểm nhiều người dân từ các địa phương khác trở về quê sinh sống, thăm thân. Vì vậy, tôi chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình di biến động dân cư, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về cư trú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tôi thường xuyên kiểm tra, rà soát và tuyên truyền các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh.
Đặc biệt, tôi thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ.
Ngoài ra, tôi tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Thuế với người dân và doanh nghiệp” năm 2026, qua đó giúp nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn quan tâm công tác giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và vươn lên làm lại cuộc đời. Qua đó, góp phần phòng ngừa tái phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Kết thúc một ngày làm việc, tôi cùng Đại úy Phạm Trần Hùng - Phó Trưởng Công an xã, Bí thư Chi đoàn Công an xã Toàn Lưu đến thăm, động viên "em nuôi của đoàn".
Chi đoàn Công an xã Toàn Lưu hiện nhận đỡ đầu em Trần Quốc Khánh (SN 2023, trú thôn Trung Tâm). Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ mắc bệnh tâm thần, hiện đang sống cùng gia đình cậu mự trong điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn.
Thời gian qua, chi đoàn đã vận động đoàn viên đóng góp gần 30 triệu đồng để hỗ trợ nuôi dưỡng em Khánh. Nguồn kinh phí này góp phần giúp em có điều kiện sống tốt hơn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an xã.
Ngoài nhiệm vụ nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, với tôi, lực lượng Công an xã còn là điểm tựa của Nhân dân trong cuộc sống hằng ngày. Tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm và tận tụy.
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