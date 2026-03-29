Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thúc đẩy chuyển đổi số

Phát huy dữ liệu từ i-HaTinh để điều hành chính quyền số hiệu quả 25/03/2026 15:04 Sau khi vận hành, ứng dụng i-HaTinh đang thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền trong mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI 25/03/2026 12:16 Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.

Jensen Huang: 'Siêu trí tuệ AGI đã xuất hiện' 25/03/2026 07:22 Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng con người đã đạt tới AGI nếu định nghĩa đó là AI có thể tạo ra startup một tỷ USD.

Google Maps cập nhật bản đồ đến cấp xã, phường ở Việt Nam 24/03/2026 12:29 Google Maps bắt đầu hiển thị địa giới của xã, phường mới, song song với xã, phường cũ, tuy nhiên ứng dụng vẫn hiển thị địa chỉ theo định dạng cũ.

Đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với người tạo tin giả trên mạng 24/03/2026 07:19 Bộ Công an đề xuất người tạo tin giả, tin sai sự thật trên mạng có thể bị phạt 20-30 triệu đồng, cao hơn so với mức xử phạt hiện hành.

Con người đang 'bán lẻ' cuộc đời cho AI 24/03/2026 04:00 Cơn khát dữ liệu của trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy một làn sóng kinh doanh mới, nơi con người đang "bán" cuộc đời của mình cho máy móc.

Nguy cơ 'rỗng não' khi người trẻ 'phó mặc cuộc đời' cho AI 23/03/2026 11:25 Nhiều người trẻ đang dần đánh mất năng lực tư duy độc lập và bản năng sinh tồn khi phó mặc mọi quyết định từ việc ăn uống, yêu đương đến sức khỏe cho trí tuệ nhân tạo.

iPhone gập sắp ra mắt, giá bán khiến nhiều người bất ngờ 23/03/2026 04:34 Chiếc iPhone gập được người hâm mộ chờ đợi từ lâu của Apple đang thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt là về mức giá dự kiến, khiến cộng đồng công nghệ và

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về nguy cơ mã độc từ USB 22/03/2026 12:21 Trung bình cứ hai người dùng Việt Nam thì có một người đối mặt với mã độc phát tán qua thiết bị nội bộ, phần lớn là USB, theo Kaspersky.

i-HaTinh phát huy hiệu quả từ những phản ánh thiết thực của người dân 22/03/2026 05:20 Các vấn đề về môi trường, hạ tầng đô thị đến an ninh trật tự, đất đai, dịch vụ hành chính công… đã được người dân phản ánh qua ứng dụng i-HaTinh và được cơ quan chức năng tiếp nhận, vào cuộc xử lý.

Cách giải phóng dung lượng TikTok hiệu quả 22/03/2026 04:27 Sau thời gian sử dụng, TikTok có thể chiếm nhiều dung lượng do bộ nhớ đệm và tệp tạm khi xem video. Dưới đây là cách giải phóng dung lượng TikTok.

Một tên miền quốc gia '.vn' được đấu giá thành công gần 1,6 tỷ đồng 21/03/2026 11:50 Ba tên miền ".vn" gồm mb, hi, ok được trả giá cao nhất với tổng gần hai tỷ đồng, trong đó tên miền mb.vn được trả lên đến 1,584 tỷ đồng trong đợt đấu giá đầu tiên tại Việt Nam ngày 18/3-20/3.

Bước ngoặt công nghệ của Samsung 21/03/2026 05:00 Sau nhiều năm bị chỉ trích là chỉ mang đến những bản nâng cấp "bình mới rượu cũ", Samsung Electronics cuối cùng đã có một bước đi gây tiếng vang thực sự.

Triển khai ứng dụng i-HaTinh cho cán bộ, người dân Mai Phụ 20/03/2026 17:00 Ứng dụng công nghệ số i-HaTinh không chỉ giúp xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) có thêm công cụ kỹ thuật hiện đại phục vụ người dân mà còn hướng đến xây dựng chính quyền số vận hành hiệu quả.

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 20/03/2026 11:13 Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

Trang bị kỹ năng ứng dụng hợp đồng lao động điện tử trong quản trị doanh nghiệp 20/03/2026 11:03 Các doanh nghiệp được cán bộ Viettel Hà Tĩnh phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP và hướng dẫn ứng dụng hợp đồng lao động điện tử - nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp.

Viettel Telecom tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số MySign 20/03/2026 05:19 Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

[Infographic] 5 bước tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID 20/03/2026 05:19 Người dân có tài khoản ngân hàng và định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng này để nhận chi trả và tiếp cận dịch vụ an sinh thuận tiện.

6 lỗi Zalo thường gặp và cách khắc phục hiệu quả 19/03/2026 14:05 Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.

Sắp hết thời ChatGPT miễn phí 19/03/2026 05:00 Gói sử dụng không giới hạn của ChatGPT sắp biến mất khi chi phí tính toán ngày càng tăng và AI trở nên tốn kém hơn, buộc OpenAI phải cân nhắc thay đổi cách thu phí người dùng.

Google Maps bắt đầu cập nhật bản đồ hành chính của Việt Nam 18/03/2026 13:42 Google Maps cập nhật địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam sau hơn 8 tháng sáp nhập tỉnh, thành.

Khắc phục lỗi không xem được video trên iPhone 18/03/2026 11:30 Lỗi không xem được video trên iPhone khá phổ biến, thường do mạng yếu, lỗi Safari hoặc cài đặt hệ thống chưa cập nhật.

Đây là dấu hiệu bạn cần thay pin iPhone 18/03/2026 04:33 Pin iPhone xuống cấp theo thời gian, song không phải ai cũng nhận ra đúng lúc để thay thế linh kiện. Đây là 9 dấu hiệu cho thấy đã đến lúc thay pin thay vì mua máy mới.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 17/03/2026 18:23 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Vận hành thử nghiệm Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường 17/03/2026 10:45 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cả hệ thống chính trị lan tỏa mạnh mẽ tiện ích của nền tảng công dân số, đưa i-HaTinh thành công cụ quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi gia đình.

Cách tiết kiệm pin cho iPhone iOS 17 nhanh chóng 17/03/2026 04:19 iPhone sau khi cập nhật iOS 17 bị hao pin nhanh? Khám phá ngay những cách tiết kiệm pin hiệu quả và an toàn giúp kéo dài thời lượng sử dụng.

i-HaTinh - trợ lý số toàn diện cho công dân Hà Tĩnh 16/03/2026 13:50 Công bố triển khai ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) là hiện thực hóa mô hình quản trị thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung 16/03/2026 11:05 Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.

AI trở thành trợ thủ đắc lực cho tội phạm mạng khi tấn công quy mô lớn 16/03/2026 05:00 Sự bùng nổ của các mô hình AI không chỉ hỗ trợ công việc mà còn đang trực tiếp tiếp sức cho tin tặc, biến các cuộc tấn công mạng thành một dây chuyền sản xuất tự động có sức công phá khủng khiếp.