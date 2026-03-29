Công nghệ

Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thúc đẩy chuyển đổi số

Phan Cúc - Khánh Huyền
(Baohatinh.vn) - Để thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.

Để đạt mục tiêu 100% người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội (ASXH) và thông tin thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID trước ngày 31/3, những ngày qua, Công an xã Thạch Hà đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở... triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản.
Các lực lượng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn thao tác, bảo đảm người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID.
Ông Nguyễn Sỹ Tùng (thôn Sơn Hà, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao nên việc sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế. Được cán bộ công an đến tận nhà hướng dẫn từng bước, tôi thấy yên tâm hơn. Tôi đã tích hợp tài khoản ngân hàng và được hướng dẫn theo dõi các chính sách ASXH trên ứng dụng rất thuận tiện".
Tại phường Thành Sen, địa bàn trung tâm với số lượng hộ kinh doanh và người thường trú đông, công tác tuyên truyền, hướng dẫn tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID được triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, bảo đảm thuận tiện cho người dân tiếp cận, sử dụng.
Lực lượng công an trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân đăng ký, tìm hiểu các tiện ích khi sử dụng ứng dụng VNeID.
Tại trung tâm thương mại - nơi tập trung đông người vào dịp cuối tuần, Công an phường Thành Sen đã bố trí lực lượng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.
Tại xã Đức Thọ, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn. Theo đó, lực lượng công an tập trung hỗ trợ các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, nắm bắt và sử dụng các tiện ích trên nền tảng số.
Công an xã Đức Thọ cũng đăng tải đầy đủ các bước cài đặt, tích hợp trên fanpage nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân theo dõi, thực hiện.
Thượng tá Trần Thanh Tuấn – Trưởng Công an xã Đức Thọ cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn linh hoạt tại các khu dân cư và trụ sở tiếp công dân. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân từ cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến tích hợp thông tin ASXH, BHYT và các giấy tờ liên quan. Các vướng mắc trong quá trình sử dụng cũng được giải đáp kịp thời, bảo đảm thuận lợi cho người dân. Từ 25/3 đến nay, hàng nghìn lượt người đã được lực lượng công an xã hỗ trợ hoàn thành các thủ tục trên ứng dụng. Chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành trước 31/3".
Công an xã Yên Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là hướng dẫn, triển khai tích hợp tài khoản ASXH trên nền tảng VNeID.
Lực lượng công an hỗ trợ người dân, tiểu thương tiếp cận công nghệ số tại các chợ dân sinh.
Tại xã Mai Hoa, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tổ chức hơn 16 buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại các khu dân cư, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, lực lượng công an đã hỗ trợ kích hoạt trên 1.100 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đồng thời tích hợp hơn 1.350 thẻ BHYT và tài khoản ASXH lên ứng dụng VNeID.
Thiếu tá Phạm Viết Tuân – Trưởng Công an xã Mai Hoa cho biết: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, chủ động rà soát từng nhóm đối tượng để hướng dẫn phù hợp. Quá trình triển khai, chúng tôi chú trọng cách làm dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm người dân có thể tự thao tác sau khi được hỗ trợ".
Việc tích hợp thông tin trên ứng dụng giúp người dân thuận tiện tra cứu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Sự nỗ lực của lực lượng công an xã trong việc bám cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và ASXH, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

#Công an xã #Công an xã Hà Tĩnh #tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID #VNeID #Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghệ 4.0 tại Hà Tĩnh

