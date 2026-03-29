Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thúc đẩy chuyển đổi số

(Baohatinh.vn) - Để thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID.
Các lực lượng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn thao tác, bảo đảm người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID.
Ông Nguyễn Sỹ Tùng (thôn Sơn Hà, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao nên việc sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế. Được cán bộ công an đến tận nhà hướng dẫn từng bước, tôi thấy yên tâm hơn. Tôi đã tích hợp tài khoản ngân hàng và được hướng dẫn theo dõi các chính sách ASXH trên ứng dụng rất thuận tiện".
Lực lượng công an hỗ trợ người dân, tiểu thương tiếp cận công nghệ số tại các chợ dân sinh.
Các doanh nghiệp được cán bộ Viettel Hà Tĩnh phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP và hướng dẫn ứng dụng hợp đồng lao động điện tử - nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp.
Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) vừa tổ chức Lễ tạo khóa chứng thư số cho dịch vụ chữ ký số từ xa MySign, dưới sự chứng kiến trực tiếp của Đoàn công tác Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Zalo đã trở thành ứng dụng quen thuộc trên điện thoại của nhiều người, giúp nhắn tin, gọi điện và trao đổi công việc một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đôi khi người dùng vẫn có thể gặp phải một số sự cố gây gián đoạn trải nghiệm.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.