Tích cực xây dựng nội dung, tăng thu nhập từ Facebook

Ban đầu, chị Lê Thị Hải Yến (phường Thành Sen) sử dụng Facebook chủ yếu như một kênh kết nối, chia sẻ cuộc sống thường ngày với bạn bè. Tuy nhiên, sau khi tài khoản Facebook được bật chức năng kiếm tiền, chị bắt đầu chú trọng vào nội dung hơn. Chị thường xuyên trải nghiệm và giới thiệu các món ăn ngon, quán ăn, địa điểm vui chơi trên địa bàn Hà Tĩnh thông qua video ngắn và bài viết đăng tải trên trang cá nhân.

Mỗi món ăn ngon, mỗi địa điểm đẹp chị Hải Yến đều chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Nhờ cách thể hiện gần gũi, chân thực, nhiều nội dung của chị thu hút lượng lớn lượt xem, tương tác và chia sẻ từ người dùng khác. Một số video, bài đăng đạt hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, qua đó giúp tài khoản được Facebook trả tiền dựa trên hiệu quả từng bài đăng.

Chỉ sau 2 tuần được bật chức năng kiếm tiền, thu nhập hiển thị trên tài khoản của chị đạt gần 80 USD.

Mức Facebook trả tiền được hiển thị trên từng bài viết của tài khoản người dùng

Chị Lê Thị Hải Yến cho biết: “Ban đầu, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người những món ăn ngon, địa điểm đẹp ở Hà Tĩnh mà mình từng trải nghiệm để nhiều người biết đến hơn. Khi đăng tải các video, bài viết lên Facebook, tôi nhận được khá nhiều lượt xem, bình luận và tương tác từ bạn bè, người quen cũng như cộng đồng mạng. Sau đó, nền tảng bắt đầu trả tiền cho các bài đăng dựa trên mức độ tương tác và khả năng tiếp cận người dùng. Hiện nay, bài đăng của tôi có thu nhập cao nhất được Facebook hiển thị là 12,08 USD. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục đầu tư nội dung và chia sẻ thêm nhiều trải nghiệm thực tế hơn nữa.”

Còn đối với chị Nguyễn Thị Hoà (xã Thạch Xuân), từ khi Facebook triển khai chương trình trả tiền cho người dùng, chị đã chủ động tìm hiểu và thực hiện các thao tác đăng ký bật kiếm tiền đối với tài khoản cá nhân của mình. Không đầu tư nội dung cầu kỳ, chị lựa chọn chia sẻ những hình ảnh, video gần gũi về các loại rau, củ, quả và sản phẩm được trồng trong khu vườn của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hoà lựa chọn chia sẻ những hình ảnh làm vườn, thu hoạch cây trái ... để đăng tải lên Facebook và nhận được tương tác tích cực từ mọi người.

Những nội dung mộc mạc, chân thực về cuộc sống thường ngày ở nông thôn lại nhận được sự quan tâm tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều bài đăng thu hút lượt xem, bình luận và chia sẻ từ bạn bè, người theo dõi.

Theo chị Hoà, việc Facebook trả tiền dựa trên mức độ tương tác đã tạo thêm động lực để chị duy trì việc chia sẻ nội dung, đồng thời quảng bá các sản phẩm sạch của gia đình đến nhiều người hơn.

Tài khoản Facebook của chị Hoà đã thực hiện các thao tác bật kiếm tiền và hiện đang chờ nền tảng xét duyệt.

“Với công việc làm vườn, trồng cây hằng ngày, tôi thường quay video, chụp hình rồi đăng lên Facebook để chia sẻ với bạn bè. Có lúc, tôi gắn thêm nhạc vào bài đăng, có lúc quay lại quá trình chăm sóc cây, thu hoạch rau củ… và cũng nhận được lượng tương tác khá tích cực từ mọi người. Hiện nay, tài khoản Facebook của tôi đã thực hiện các thao tác bật kiếm tiền và đang chờ nền tảng này xét duyệt. Việc có thể kiếm thêm thu nhập từ Facebook cũng khiến tôi chú trọng hơn đến nội dung đăng tải, hình ảnh hay video đều cố gắng thực hiện chỉn chu hơn trước để thu hút người xem” - chị Nguyễn Thị Hoà chia sẻ.

Việc Facebook triển khai các chính sách trả tiền cho người dùng đang tạo ra xu hướng mới trong hoạt động sáng tạo nội dung tại Hà Tĩnh. Từ một nền tảng chủ yếu phục vụ kết nối, giải trí, Facebook dần trở thành công cụ giúp nhiều người tận dụng khả năng sáng tạo, trải nghiệm đời sống để tạo thêm thu nhập. Điều này không chỉ phản ánh sự phát triển của kinh tế số mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách người dân tiếp cận môi trường mạng xã hội.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội là không ít thách thức, áp lực chạy theo lượt xem, lượt tương tác dễ khiến một bộ phận người dùng sản xuất nội dung thiếu kiểm chứng, giật gân hoặc phản cảm để thu hút người xem. Thực tế này đặt ra yêu cầu về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là việc xây dựng nội dung lành mạnh, tôn trọng chuẩn mực đạo đức và tuân thủ quy định pháp luật trong môi trường số.

Facebook minh bạch thông tin số tiền kiếm được trên mỗi bài viết, tỉ lệ thuận với lượng tương tác.

Thượng uý Phạm Minh Hiếu, Phòng An ninh mạng và PCTP Công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: “Việc Facebook triển khai cơ chế trả tiền cho người dùng là cơ hội để nhiều cá nhân phát triển nội dung số, tạo thêm thu nhập chính đáng. Tuy nhiên, người dùng không nên chạy theo lượt thích, lượt xem bằng cách đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung phản cảm hoặc trái với thuần phong mỹ tục. Đồng thời, tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, không sao chép hay đánh cắp nội dung, chất xám của người khác để trục lợi. Mọi hoạt động trên không gian mạng cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng việc Facebook bật kiếm tiền để tìm cách chiếm đoạt, đánh cắp những tài khoản đã được nền tảng phê duyệt kiếm tiền nhằm vụ lợi. Vì vậy, người dùng cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo mật như xác thực hai lớp, bảo vệ thông tin cá nhân, không chia sẻ mã xác minh để tránh bị chiếm quyền sử dụng tài khoản”.

