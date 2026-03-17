Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 17/3, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết quý I năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh: đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương; Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động ban hành chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều chuyển biến tích cực: 127/226 nhiệm vụ đã hoàn thành (56,19%), cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 95,68%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,77%, thể hiện hiệu quả bước đầu trong xây dựng chính quyền số.

Cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được hoàn thiện; đang xây dựng Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hoàn thành và ra mắt bản demo Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp phản ánh hiện trường; thiết lập đường dây nóng 19009038. Tổ chức tập huấn và vận hành thử nghiệm i-HaTinh góp phần tăng cường tương tác số giữa người dân và chính quyền.

Công an tỉnh đã vận hành Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) và giải pháp phòng, chống mã độc quản trị tập trung, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng của tỉnh. Lũy kế đến nay, sau 5 tháng hoạt động, đơn vị đã kịp thời phát hiện 44.353 cảnh báo nhiễm của 283 loại mã độc trên 1.365 máy tính trong toàn tỉnh. Từ đó, đánh giá mức độ rủi ro, xác minh làm rõ nguyên nhân, tham mưu văn bản hướng dẫn, kiến nghị, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xử lý mã độc.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát hạ tầng, các phần mềm, dữ liệu, nhân lực và nguồn lực tài chính, nhất là tại cấp xã để bảo đảm điều kiện triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; phát động phong trào “học tập số”, phổ cập kiến thức khoa học, công nghệ và kỹ năng số cho cán bộ, người dân; tập trung phát triển thị trường khoa học, công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; triển khai chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh ghi nhận các kết quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đặc biệt việc vận hành thử nghiệm ứng dụng i-HaTinh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; đồng thời bám sát các nhiệm vụ BCĐ Trung ương và BCĐ tỉnh giao trong năm 2026 để triển khai đồng bộ, hiệu quả và có kết quả rõ nét hơn. Cùng đó, cần quan tâm thu hút, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ động tham mưu xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số; ưu tiên bố trí, kiện toàn cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung xây dựng, hoàn thiện và khai thác hiệu quả kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển cơ sở dữ liệu của các ngành, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thường xuyên rà soát, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các lỗ hổng bảo mật, không để xảy ra rủi ro, sự cố trong quá trình vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số của tỉnh.

MTTQ tỉnh và các đoàn thể chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định mục tiêu cao nhất của phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.