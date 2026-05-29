i-HaTinh đạt hơn 100.000 lượt cài đặt

Theo số liệu cập nhật đến chiều 29/5, toàn tỉnh có 100.100 lượt cài đặt ứng dụng i-HaTinh. Đến nay cũng đã có 90 đơn vị tham gia tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường.

Không chỉ ghi nhận tăng trưởng về số lượng người dùng, i-HaTinh đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong việc kết nối người dân với chính quyền trên môi trường số. Tổng cộng đã có 2.798 phản ánh, góp ý, ý kiến được gửi đến hệ thống thông qua ứng dụng và tổng đài 19009038.

Trong đó, ứng dụng i-HaTinh có 1.778 phản ánh hiện trường, tương đương hơn 60% tổng số phản ánh, góp ý toàn hệ thống. Phản ánh chủ yếu là các vấn đề gắn với đời sống dân sinh như hạ tầng, môi trường, giao thông, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự…

Đến nay, có 1.223 phản ánh đã được tiếp nhận và phân phối tới cơ quan chức năng, 1.100 phản ánh đã được xử lý, 123 phản ánh đang trong quá trình xử lý và không có phản ánh quá hạn.

Kết quả này cho thấy hệ thống xử lý phản ánh đang vận hành khá đồng bộ, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong cách người dân tham gia quản lý xã hội, từ phản ánh trực tiếp, thủ công sang tương tác số có địa chỉ, có quy trình và có khả năng theo dõi tiến độ xử lý.

Bên cạnh phản ánh hiện trường, người dân cũng sử dụng ứng dụng để tham gia góp ý đối với hoạt động quản lý, điều hành. Toàn hệ thống đã ghi nhận 477 góp ý qua ứng dụng i-HaTinh; trong đó 248 góp ý đã được tiếp nhận và chuyển xử lý.

Bên cạnh đó, tổng đài 19009038 tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, với 543 phản ánh, góp ý, ý kiến được tiếp nhận qua cuộc gọi đến.

Đặc biệt, đến nay, hệ thống ghi nhận 642 lượt đánh giá, trong đó 493 lượt hài lòng, chiếm khoảng 77%, và 149 lượt chưa hài lòng. Tỷ lệ này cho thấy i-HaTinh bước đầu tạo được niềm tin với người sử dụng, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng chất lượng xử lý, rút ngắn thời gian phản hồi và hoàn thiện trải nghiệm người dùng.