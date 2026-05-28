Tài xế "khóa đầu, khóa đuôi" ô tô vào ngày Tết bị phạt 50 triệu đồng

Chiều 28/5, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú phường Thành Sen) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bị cáo Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú phường Thành Sen) tại phiên xử sơ thẩm chiều 28/5.

Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 18/2/2026, Nguyễn Viết Linh điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Yaris Cross chở gia đình đến nhà người thân ở ngõ 71, đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú. Đến nơi, Linh đỗ xe trước nhà một hộ dân trong ngõ rồi vào chúc Tết.

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, P.A.T. (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Creta đến ngõ 71. Tuy nhiên, do xe của Linh đỗ bên đường, không đủ để đi qua nên T. đã yêu cầu Linh di chuyển xe, dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại.

Sau khi về nhà, do còn bức xúc, Linh tiếp tục điều khiển thêm xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest đến khu vực ngõ 71 và đỗ phía sau khiến xe của T. không thể di chuyển. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, T. gọi điện thoại trình báo sự việc với Công an phường Trần Phú.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường trực tiếp đến nhà yêu cầu Linh ra hiện trường giải quyết. Lúc này, Linh điều khiển xe Ford Everest ra khỏi hiện trường, riêng chiếc xe còn lại Linh không di chuyển được do không tìm thấy chìa khóa.

Để ổn định tình hình, giải quyết ổn thỏa sự việc, lập lại trật tự công cộng, Công an phường Trần Phú cũng đề nghị T. lùi xe và đi theo ngõ khác. Mặc dù có thể thực hiện theo hướng dẫn hoặc đỗ xe ở khu vực này rồi đi bộ vào nhà người thân (cách 35,9 m) nhưng T. không chấp hành mà nhất quyết yêu cầu Linh di chuyển xe Toyota Yaris Cross, để T. lái xe tiến chứ không lùi.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi người nhà của Linh đưa chìa khóa đến, chiếc xe Toyota Yaris Cross mới được di chuyển, nhường lối đi cho xe của T. đi về phía trước.

Vụ việc kéo dài hơn 3 tiếng gây mất ANTT tại khu dân cư và ảnh hưởng giao thông. Thời điểm cán bộ công an đến làm việc, Linh cho rằng ở đây không có biển cấm dừng, cấm đỗ nên việc đỗ xe ở đây là không sai. Về phía T., đã sử dụng điện thoại quay lại diễn biến rồi cắt ngắn, đăng tải lên nhóm OFFB. Các video sau đó đã được chia sẻ, lan truyền rộng trên mạng xã hội. Dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình với hành vi cùng những phát ngôn của Nguyễn Viết Linh và đề nghị công an vào cuộc xử lý.

Ngày 20/2/2026, Nguyễn Viết Linh đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng làm việc với P.A.T

Ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T. về hành vi không chấp hành yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng công an khi đang thi hành nhiệm vụ.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú tổ chức giải quyết vụ việc, P.A.T. đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ. Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xử phạt P.A.T. số tiền 5.000.000 đồng.

TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh - nơi diễn ra phiên xét xử bị cáo Nguyễn Viết Linh.

Trong quá trình điều tra và tại phiên xét xử, Nguyễn Viết Linh luôn thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối cải.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện tài liệu, hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên xử, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phạt Nguyễn Viết Linh 50 triệu đồng về tội "Gây rối trật tự công cộng".