Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Mùa hè là thời điểm các bãi biển bước vào cao điểm đón khách. Bên cạnh những bãi tắm nổi tiếng được đầu tư, quản lý bài bản, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều khu vực tắm biển tự phát. Với vẻ đẹp hoang sơ, mới lạ, các địa điểm này nhanh chóng thu hút đông người dân và du khách đến trải nghiệm. Tuy nhiên, phía sau những khung hình đẹp lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do thiếu hệ thống cảnh báo, cứu hộ và sự quản lý đồng bộ.

Tại bãi biển Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân) dù đã được đầu tư bước đầu nhưng quy mô và hình thức hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện, khu vực này chưa có đài quan sát, cờ chỉ giới, bảng cảnh báo hành lang an toàn. Cùng đó, trên bờ cũng chưa bố trí lực lượng quản lý, hướng dẫn hoặc nhắc nhở du khách tránh tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, tại những khu vực có bãi đá, vào mỗi buổi chiều, nhiều người dân, nhất là trẻ em, tập trung tắm biển khá đông. Việc tự ý tắm tại đây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, thương tích nếu không nắm rõ diễn biến thủy triều và độ sâu của nước khi mực nước lên xuống thất thường.

Anh Trần Bền (phường Thành Sen) cho biết: “Bãi tắm Kỳ Xuân là một trong những bãi biển đẹp, lý tưởng. Vào mùa hè, gia đình tôi thường đến đây tắm biển, nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm vì không có người quản lý, chưa có dịch vụ cho thuê áo phao, phao cứu sinh. Đây là điều đáng tiếc không chỉ với du khách mà cả địa phương trong việc khai thác tiềm năng du lịch”.

Tương tự, tại vùng biển thôn Đồng Văn (xã Đồng Tiến), một bãi tắm tự phát đã hình thành từ nhiều năm nay nhưng chưa được đầu tư bài bản. Dù khu vực đã cắm biển cấm và cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn chủ quan xuống tắm biển.

Ông Hoàng Văn Phúc, người dân sinh sống gần bãi biển Đồng Văn chia sẻ: “Thấy nhiều người tắm trong điều kiện thiếu an toàn, tôi rất lo lắng. Mong các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng bãi tắm bài bản, có tổ chức và đảm bảo an toàn cho du khách”.

Bãi biển Đồng Văn được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là các dịch vụ bãi tắm, quán ăn và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, khó khăn lớn hiện nay là nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư đồng bộ, trong khi các điều kiện đảm bảo an toàn cho người tắm biển vẫn còn thiếu.

Đại úy Phạm Duy Triết - Trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: Để hạn chế rủi ro, lực lượng công an đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức cắm biển cảnh báo, quy định khu vực tắm an toàn. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh dịch vụ hàng quán gần khu vực bãi tắm trang bị áo phao, phao cứu hộ cho thuê và thường xuyên nhắc nhở du khách không bơi xa, tránh các khu vực nguy hiểm.

﻿ ﻿ Tại một số khu vực bờ biển thuộc xã Cẩm Trung, nhiều nhóm người tổ chức tắm biển, cắm trại, nấu nướng... tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, ô nhiễm môi trường khi không có các điều kiện đảm bảo về cảnh báo, cứu hộ cứu nạn.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, các tai nạn thương tích, các bãi tắm tự phát còn phát sinh nhiều vấn đề về môi trường và xâm phạm hành lang bờ biển. Vào dịp cuối tuần hoặc chiều tối, nhiều nhóm người tìm đến các bãi biển hoang sơ để tắm biển, cắm trại và tổ chức ăn uống.

Ghi nhận tại một bãi biển thuộc xã Cẩm Trung, nhiều gia đình mang theo thực phẩm để nấu nướng, khiến lượng rác thải phát sinh khá lớn. Ngoài ra, một số hộ dân còn tự ý dựng lán trại để kinh doanh dịch vụ ăn uống, tắm nước ngọt, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường ven biển.

Theo quy định của Bộ VH-TT&DL, các bãi tắm phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn như: có xuồng cứu sinh, áo phao cá nhân, phao tròn; hệ thống phao tiêu, cờ chỉ giới và bảng báo hiệu vùng an toàn; biển cảnh báo, biển chỉ dẫn dịch vụ; hệ thống loa phát thanh; các trạm quan sát cứu hộ, cứu nạn bao quát toàn bộ khu vực bãi tắm… Đồng thời, cần tổ chức các dịch vụ cho thuê áo phao, phao cứu sinh và nước ngọt đảm bảo vệ sinh phục vụ du khách.

Việc phát triển các bãi biển tự phát theo hướng bài bản, an toàn và thân thiện với môi trường là yêu cầu cần thiết nhằm vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.