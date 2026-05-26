Liệu có “suất ngoại giao” nhà ở xã hội 50-100 triệu đồng?

Hàng nghìn người dân đang chờ đợi cơ hội sở hữu căn hộ tại dự án NOXH giai đoạn II ở phường Thành Sen.

Khi hàng nghìn người dân đang chờ đợi cơ hội sở hữu căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn II (phường Thành Sen) thì cũng là lúc nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý nóng ruột, mong muốn có suất để thực hiện các chiêu trò lừa đảo dưới hình thức nhận tiền “đặt chỗ”, “bôi trơn” với lời hứa chắc chắn mua được nhà.

“Tôi có biết một người phụ nữ chuyên tư vấn hồ sơ mua NOXH. Ban đầu người này nói có người quen trong đơn vị xét duyệt, có thể hỗ trợ để hồ sơ chắc chắn được mua nhà nên tôi cũng tin. Họ nói chỉ cần chuyển trước 50 triệu đồng gọi là tiền ‘đặt chỗ’, nếu không trúng sẽ hoàn lại nên tôi cũng nghĩ không mất gì. Cũng may là được cơ quan chức năng cảnh báo nên tôi đã không chuyển tiền”, chị N.T.H. – một người dân có nhu cầu mua NOXH chia sẻ.

Thời gian qua, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng nhận được nhiều thông tin từ người dân phản ánh thực trạng một số đối tượng tự xưng có mối quan hệ với các đơn vị thẩm định, xét duyệt hồ sơ mua NOXH. Các đối tượng này tìm cách tiếp cận người có nhu cầu mua nhà, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ rồi yêu cầu chuyển thêm từ 50 - 100 triệu đồng để “lo suất”, “đảm bảo trúng hồ sơ”.

Thủ đoạn của các đối tượng khiến không ít người dân tin tưởng bởi chúng nắm khá rõ quy trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ. Sau khi hướng dẫn người dân nộp hồ sơ đăng ký mua NOXH tại Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh và đủ điều kiện tiếp nhận, các đối tượng yêu cầu gửi thông tin hồ sơ cá nhân kèm khoản tiền gọi là “chi phí bôi trơn” để được ưu tiên mua nhà.

Rất đông người dân có nhu cầu mua NOXH.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh lên tiếng cảnh báo người dân cần đặc biệt tỉnh táo, tránh sập bẫy các chiêu trò “bao đậu”, “giữ chỗ” đang lan truyền thời gian qua.

Ông Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: "Hiện dự án đang bước vào giai đoạn rà soát hồ sơ để chuẩn bị tổ chức bốc thăm nên xuất hiện nhiều thông tin gây nhiễu dư luận. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi số lượng hồ sơ đăng ký quá lớn so với số căn hộ mở bán, nhiều đối tượng đã tung tin bản thân có quan hệ, có thể can thiệp vào quy trình xét duyệt để chắc suất mua nhà với mức phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng."

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ, xét duyệt đối tượng và tổ chức bốc thăm mua NOXH đều được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp thuộc diện ưu tiên sẽ được xem xét theo quy định hiện hành, còn lại đều phải tham gia bốc thăm khách quan, không có bất kỳ cơ chế “đặt chỗ”, “giữ suất” hay can thiệp nào từ bên ngoài.

Theo ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đây là kiểu lừa đảo rất dễ khiến người dân mắc bẫy. Bởi nếu người dân vô tình bốc thăm trúng thật thì các đối tượng sẽ nhận công “chạy suất” dù thực tế không hề tác động gì đến kết quả. Ngược lại, nếu không trúng, các đối tượng có thể viện nhiều lý do để thoái thác rồi hoàn lại tiền hoặc thậm chí chiếm đoạt tiền rồi cắt liên lạc. Dù theo kịch bản nào thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người dân có nhu cầu mua NOXH.

Dự án NOXH giai đoạn II đã có hơn 1.800 bộ hồ sơ đăng ký.

Theo Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh, dự án NOXH giai đoạn II (phường Thành Sen) hiện mở bán 509 căn hộ nhưng đã có hơn 1.800 bộ hồ sơ đăng ký được tiếp nhận và chuyển sang Sở Xây dựng thẩm định. Chính sức nóng của dự án cùng nhu cầu nhà ở lớn đã trở thành điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi.

"Trong quá trình hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, đơn vị luôn quán triệt tinh thần hỗ trợ tối đa cho người dân tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, quỹ cũng đã có văn bản gửi cơ quan công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến NOXH", ông Hồ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh khẳng định.

Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Hiện dự án NOXH giai đoạn II (phường Thành Sen) đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng thi công. Chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm sớm hoàn thiện dự án theo kế hoạch đề ra. Dịp 19/5 vừa qua, công trình đã hoàn thành cất nóc các toà nhà, hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần xây thô, hệ thống kỹ thuật và nội thất bên trong các căn hộ.

Trong bối cảnh nhu cầu mua NOXH rất lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian nào với lời hứa “lo suất”, “bao đậu”. Người dân chỉ nên thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức và chủ động tố giác các hành vi có dấu hiệu lừa đảo để tránh tiền mất, tật mang.