Bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Đức Thiện
(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 1 cá thể trăn đất có trọng lượng gần 4 kg do người dân giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 11/5, Hạt Kiểm lâm Đức Thọ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao 1 cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, trong khi làm vườn, ông Trần Mạnh Hùng (SN 1962, trú thôn Trẫm Bàng, xã Đức Thọ) phát hiện 1 cá thể trăn đất bò vào vườn nhà. Sau đó, ông Hùng đã chủ động bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để xử lý theo quy định.

Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hạt Kiểm lâm Đức Thọ cùng các lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất do người dân bàn giao.

Được biết, cá thể trăn đất được ông Hùng bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ có tổng trọng lượng gần 4 kg. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Đức Thọ đã tiến hành các thủ tục và bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

