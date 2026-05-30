CSGT Hà Tĩnh dùng ô tô "hóa trang" quay video vi phạm giao thông

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, CSGT Hà Tĩnh đã bí mật ghi hình, dùng ô tô "hóa trang" quay video lỗi vi phạm để xử lý các trường hợp lấn làn, vượt ẩu, chạy quá tốc độ.

Thời gian này, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang triển khai nhiều tổ công tác xử lý đồng loạt các chuyên đề xử lý vi phạm giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; lấn làn, vượt ẩu trên các tuyến giao thông trọng điểm được giao phụ trách như quốc lộ 15, đường Hồ Chí Minh...
Cùng với việc lập các chốt kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 3 sử dụng xe ô tô “hóa trang”, kết hợp với thiết bị ghi hình chuyên dụng tiến hành tuần tra, kiểm soát để bí mật quay video, xử lý những trường hợp vi phạm giao thông, nhất là tình trạng lấn làn, vượt ẩu.
Với việc sử dụng xe ô tô “hóa trang” (xe biển trắng), tổ công tác CSGT có thể “bắt trọn” những vi phạm từ khoảng cách hàng trăm mét mà các tài xế không hề hay biết. Các hành vi từ đè vạch, lấn làn, vượt xe nơi cấm vượt cho đều được “ghi hình sắc nét”, gồm biển số xe, thời gian, địa điểm cụ thể và toàn cảnh hành vi vi phạm.
Ngay khi ghi nhận trường hợp vi phạm, các thông tin, hình ảnh, video clip được truyền tới tổ tuần tra kiểm soát đang lập chốt cách đó vài km để tiến hành dừng phương tiện, xử lý vi phạm.
Theo ghi nhận, khi được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm, các tài xế đều thừa nhận vi phạm, đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính.
Tuy vậy, một số tài xế phân trần “chạy rất cẩn thận, không lấn làn, vượt ẩu”, thậm chí sẵn sàng trích xuất camera hành trình để chứng minh. Với những trường hợp này, tổ CSGT đã cho các tài xế xem video quay lại vi phạm khi tham gia giao thông.
Lúc này, tài xế chấp nhận lỗi và chấp hành việc bị lập biên bản xử lý.
Cùng với xử lý nghiêm hành vi lấn làn, vượt ẩu, trường hợp các phương tiện chạy quá tốc độ cũng được lực lượng CSGT Hà Tĩnh tập trung thực hiện.
Chạy quá tốc độ được xác định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT).
Quá trình xử lý phương tiện chạy quá tốc độ, khi có thắc mắc, các tài xế đều được lực lượng CSGT cho xem hình ảnh vi phạm với đầy đủ thông tin nên gần như đều “tâm phục khẩu phục”.
Nhờ thông tin thông suốt, tổ tuần tra công khai dễ dàng nhận diện phương tiện, ra hiệu lệnh dừng xe một cách an toàn và đúng quy trình. Sự phối hợp này không chỉ ngăn chặn vi phạm giao thông mà còn đảm bảo tính răn đe kịp thời.
Việc lực lượng CSGT Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) được thực hiện trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có dấu hiệu diễn biến phức tạp khi số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao.
Theo thống kê, chỉ riêng tháng 5, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 6.921 trường hợp vi phạm quy định về ATGT với số tiền lên tới 11,415 tỷ đồng. Mở rộng ra, tính từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 23.261 trường hợp vi phạm quy định ATGT với tổng số tiền lên tới hơn 44,3 tỷ đồng.
Số tiền xử phạt vi phạm trật tự ATGT ở mức cao cho thấy, bất chấp tuyên truyền sâu rộng và các chế tài xử phạt đã được tăng nặng, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, coi thường pháp luật, hoặc chỉ chấp hành khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Điều này cũng lý giải cho việc tình hình TNGT trên địa bàn Hà Tĩnh vì sao vẫn diễn biến phức tạp.
Video: CSGT Hà Tĩnh dùng ô tô “hóa trang” quay video xe vi phạm giao thông trên quốc lộ 15 ở xã Hà Linh.

