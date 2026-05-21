Tài xế xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc vì... chưa tỉnh ngủ!

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc qua Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận bởi mức độ nguy hiểm. Theo trình bày của tài xế, do chưa tỉnh ngủ nên đã đi nhầm hướng trên tuyến cao tốc.

Trưa 21/5, Thượng tá Phạm Hồng Chính – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) cho hay, đơn vị đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với tài xế Phạm Minh Đ. (SN 1999, trú tỉnh Sơn La) về hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc Bắc – Nam.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý tài xế Phạm Minh Đ. (SN 1999, trú xã Sông Mã, tỉnh Sơn La) hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc.

Vào lúc 6h30’ ngày 21/5, nhiều người lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng qua địa bàn Hà Tĩnh theo hướng Bắc – Nam bất ngờ chứng kiến xe tải BKS 29H – 996.86 chạy ngược chiều.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 nhanh chóng triển khai tổ công tác, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng tổ chức “đón lõng” khi phương tiện.

Video: Xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc bị lực lượng chức năng xử lý.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Phạm Minh Đ. thừa nhận, sáng 21/5, sau khi nghỉ ngơi tại trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh người này đã lên xe rời đi. Do chưa tỉnh ngủ, thay vì điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc theo hướng Bắc – Nam, tài xế lại cho xe tải chạy ngược chiều (hướng Nam – Bắc).

Tài xế Đ. thừa nhận, hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc là vi phạm, nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Tổ công tác CSGT cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Đ. Kết quả cho thấy người này không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Căn cứ vào hành vi của tài xế Phạm Minh Đ., Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lỗi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên cao tốc.

Với lỗi vi phạm này, tài xế Đ. bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

