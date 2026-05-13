"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.

Làng nghề chế biến hến bên sông La nhìn từ trên cao.
Tại khu vực lò chế biến của gia đình chị Trần Thị Kim Oanh (thôn Bến Hến), công đoạn luộc hến phải duy trì lửa lớn liên tục trong nhiều giờ. Tuy nhiên, xung quanh khu vực lò nấu, củi khô được tập kết thành đống, hệ thống dây điện câu mắc tạm bợ, chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao, nhất là trong thời tiết nắng nóng kéo dài.

Dù vậy, chị Oanh vẫn tỏ ra chủ quan trước nguy cơ hỏa hoạn. “Nếu có cháy thì cũng cháy trong lò thôi chứ không cháy lan ra ngoài được” - chị Trần Thị Kim Oanh trao đổi.

Khu làng nghề ở thôn Bến Hến, xã Đức Minh hiện có 73 hộ tham gia sản xuất, chế biến tập trung. Vào thời điểm các lò đồng loạt đỏ lửa, lượng nhiệt tỏa ra lớn từ hoạt động đun nấu kéo dài kết hợp thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu.

Đáng lo ngại, dù nhiều hộ đã được trang bị bình chữa cháy nhưng không bố trí tại khu vực lò nấu để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Sự chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với khu dân cư và hoạt động sản xuất của làng nghề.

Lửa to tại các lò nấu hến khiến cho nguy cơ hỏa hoạn luôn hiện hữu.
Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Bến Hến) cho biết, các lò chế biến hến đều được trang bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, do từ trước đến nay chưa xảy ra sự cố cháy nổ nên nhiều hộ vẫn còn tâm lý chủ quan trong việc bảo quản, sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Có hộ để thất lạc bình chữa cháy, có hộ lại mang về nhà cất giữ. Vì khu vực nằm gần sông nước nên nhiều người cho rằng nguy cơ cháy nổ không cao.

Nhiều hộ còn đấu nối hệ thống điện tạm bợ, dây dẫn chằng chịt, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, phát sinh hỏa hoạn.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy tại từng hộ sản xuất, khu làng nghề ở thôn Bến Hến còn đối mặt nguy cơ cháy lan trên diện rộng do các lò nấu nằm san sát nhau.

Đáng lo ngại, khu dân cư tập trung đông đúc, nhà cửa liền kề, nhiều tuyến ngõ nhỏ hẹp, lối thoát nạn hạn chế nên nếu xảy ra hỏa hoạn, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ gặp không ít khó khăn.

Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề chế biến hến thôn Bến Hến đang hiện hữu từng ngày, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và hoạt động đun nấu diễn ra liên tục.

Trước thực trạng đó, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức chủ động phòng cháy, chữa cháy của mỗi người dân. Việc thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp vật liệu dễ cháy an toàn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, giữ bình yên cho làng nghề ven sông La.

Ông Phan Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Minh cho biết, khu vực làng nghề chế biến hến có đặc thù đất chật, dân cư đông, hệ thống giao thông nhỏ hẹp nên nếu xảy ra hỏa hoạn, công tác tiếp cận, cứu hộ và xử lý sự cố sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hiện địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an xã Đức Minh tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, khuyến cáo các hộ sản xuất thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp vật liệu dễ cháy phù hợp, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Video: Báo động nguy cơ cháy nổ tại làng hến Đức Minh

#Làng hến sông La #cháy nổ

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

