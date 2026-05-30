Ứng cứu khẩn cấp nhờ máy bay không người lái cứu nạn, cứu hộ dưới nước

Viết Cường (t/h)
(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình hình tai nạn, sự cố đuối nước diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong ứng dụng trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ.

Máy bay không người lái hoạt động trong môi trường nước.

Một trong những giải pháp công nghệ tiên tiến đang được nhiều quốc gia quan tâm triển khai là máy bay không người lái cứu nạn, cứu hộ dưới nước (Flying Lifebuoy). Đây là thiết bị công nghệ tiên tiến, kết hợp giữa drone và phao cứu sinh, được thiết kế nhằm tiếp cận nhanh chóng và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân trong các sự cố đuối nước, tai nạn trên sông, hồ, biển hoặc khu vực ngập lụt.

Thiết bị có khả năng bay trực tiếp đến vị trí nạn nhân với tốc độ cao, sau đó hạ cánh trên mặt nước và hoạt động như một phao nổi, hỗ trợ người gặp nạn duy trì an toàn trong thời gian chờ lực lượng CNCH tiếp cận. So với các phương tiện truyền thống, giải pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận nạn nhân, yếu tố đặc biệt quan trọng trong các tình huống khẩn cấp.

Máy bay cứu nạn, cứu hộ dưới nước được trang bị nhiều tính năng hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác thực tiễn, như:

- Tốc độ và phản ứng nhanh: bay với tốc độ lên đến 40-50 km/h, giúp rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận, yếu tố then chốt trong cứu nạn.

- Khả năng chịu tải cao: thiết kế lực nổi đủ cho 2-3 người lớn bám vào cùng lúc, đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp.

- Cất, hạ cánh linh hoạt trên mặt nước: có thể hoạt động trực tiếp trên môi trường nước nhiều lần, phù hợp với điều kiện thực tế phức tạp.

- Tích hợp camera và truyền hình ảnh trực tiếp: camera HD giúp người điều khiển quan sát, xác định chính xác vị trí nạn nhân ngay cả khi tầm nhìn hạn chế.

- Định vị GPS và tự động quay về: hỗ trợ điều hướng chính xác và tự động trở về điểm xuất phát khi mất tín hiệu hoặc pin yếu.

- An toàn cho người sử dụng: cánh quạt được bảo vệ, động cơ tự ngắt khi tiếp nước, hạn chế tối đa nguy cơ gây thương tích.

- Chống nước, chịu thời tiết khắc nghiệt: đạt tiêu chuẩn chống nước cao (IP68), hoạt động ổn định trong điều kiện gió mạnh và sóng nhẹ.

Một trong những sản phẩm tiêu biểu hiện nay là TY-3R do Didiok Makings sản xuất. Thiết bị có trọng lượng dưới 5kg, đạt chuẩn chống nước IP68, có thể hoạt động ổn định trong điều kiện gió cấp 6 và biển động nhẹ. TY-3R được thiết kế với lực nổi đủ cho 2 người lớn, tích hợp camera HD truyền hình ảnh trực tiếp, GPS định vị và chế độ tự động quay về khi mất tín hiệu hoặc pin yếu.

Về vận hành, thiết bị có thể cất, hạ cánh trực tiếp trên mặt nước, động cơ tự động ngắt khi tiếp đất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, drone có thể tự động quay trở lại vị trí xuất phát, tối ưu hiệu quả khai thác và giảm thiểu rủi ro.

Với những ưu điểm vượt trội, máy bay CNCH dưới nước được xem là giải pháp công nghệ hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu và giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khẩn cấp trong môi trường nước.

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Máy bay cứu hộ #Sự cố đuối nước #Tiếp cận nạn nhân #Tình huống khẩn cấp

