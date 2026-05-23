Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Nguyên tắc thiết kế, phân vùng phát hiện cháy và bố trí thiết bị chỉ thị

Văn Giáp (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc tuân thủ các nguyên tắc phân vùng phát hiện cháy và bố trí thiết bị chỉ thị là giải pháp kỹ thuật tối ưu để bảo vệ nhà, công trình, giảm thời gian ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Trong thiết kế hệ thống báo cháy tự động, việc xác định phân vùng phát hiện cháy đóng vai trò quan trọng giúp chia công trình thành các khu vực quản lý độc lập, từ đó nhanh chóng xác định chính xác vị trí của sự cố cháy. Việc phân vùng phát hiện cháy không chỉ bảo đảm việc truyền tín hiệu báo động kịp thời, rõ ràng, hỗ trợ con người thoát nạn an toàn mà còn giúp lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hỏa hoạn; xử lý sự cố cháy hiệu quả, nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản.

Cách xác định vùng phát hiện cháy

Vùng phát hiện cháy là khu vực được chia theo kiến trúc của nhà, công trình; trong đó có lắp đặt đầu báo cháy tại một hoặc nhiều điểm và được cung cấp chỉ thị phát hiện cháy chung. Theo Điều 5.7.2 TCVN 7568-14:2025, vùng phát hiện cháy trong hệ thống báo cháy được xác định trên nguyên tắc như sau:

- Khu vực sàn liên tục: một vùng phát hiện cháy được giới hạn không lớn hơn 2.000m2 diện tích sàn liên tục.

- Khu vực sàn không liên tục: một vùng phát hiện cháy không quá 2.000m2, các lối vào của hai khu vực sàn liền kề có khoảng cách không lớn hơn 10m và nhìn thấy nhau.

- Kích thước lớn nhất: một vùng phát hiện cháy có kích thước không vượt quá 100m.

- Phạm vi phát hiện cháy: mỗi vùng phát hiện cháy phải được giới hạn trong phạm vi một tầng nhà. Cho phép dùng chung vùng phát hiện cháy đối với khu vực có tầng lửng, khi tầng lửng này có thể tiếp cận được từ sàn chung.

- Phân vùng theo lối vào: các vùng không có lối vào từ bên trong nhà phải được bố trí thành các vùng phát hiện cháy độc lập với vùng phát hiện cháy có lối vào từ bên trong nhà.

- Không gian bị che kín: các đầu báo cháy bảo vệ trong không gian bị che kín có tổng diện tích không vượt quá 500m2 cho phép kết nối vào vùng phát hiện cháy trên cùng một sàn với điều kiện là tổng số các đầu báo cháy không vượt quá 40.

- Mối liên hệ với vùng báo động cháy: một vùng phát hiện cháy chỉ cho phép thuộc một vùng báo động cháy. Nhiều vùng phát hiện cháy có thể chung một vùng báo động cháy nhưng một vùng phát hiện cháy không chia thành nhiều vùng báo động cháy.

kk1.jpg
Hình ảnh minh họa xác định vùng phát hiện đám cháy.

Bố trí thiết bị chỉ thị cho đầu báo cháy

Thiết bị chỉ thị trong hệ thống báo cháy tự động giúp mọi người trong tòa nhà và lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng nhận biết được vị trí, khu vực đám cháy để sơ tán an toàn và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Theo Điều 5.8.2.4.3 TCVN 7568-14:2025, việc bố trí thiết bị chỉ thị cho đầu báo cháy được quy định:

- Khu vực lắp đặt: khi đèn chỉ thị của đầu báo cháy không nhìn thấy được ở khu vực thường xuyên có người, phải sử dụng các thiết bị chỉ thị từ xa để hiển thị trạng thái báo cháy.

- Nguyên tắc bố trí:

+ Các thiết bị chỉ thị từ xa dùng cho phòng, tủ hoặc khu vực tương tự phải được lắp đặt liền kề với cửa ra vào để xác định được vị trí đầu báo cháy.

+ Các thiết bị chỉ thị từ xa cho không gian kín phải được lắp đặt ở khu vực có thể tiếp cận được.

+ Cho phép sử dụng một đèn chỉ thị từ xa để chỉ thị cho nhiều đầu báo hoặc nhiều miệng hút của cùng một đầu báo cháy khói kiểu hút khi các thiết bị này lắp đặt chung cho cùng một phòng, một căn hộ.

- Yêu cầu đối với thiết bị không dây: đối với đầu báo cháy không dây (đầu báo cháy vô tuyến và đầu báo cháy độc lập), ngoài đèn chỉ thị khi tác động phải có tín hiệu báo về tình trạng của nguồn cấp.

- Các trường hợp không yêu cầu lắp đặt đèn chỉ thị từ xa: vị trí của đầu báo cháy hiển thị tại tủ trung tâm báo cháy, hoặc không gian bị che kín có thể tiếp cận được và có chiều cao lớn hơn 2m, con người có thể đi lại được, hoặc ở bên dưới vật liệu làm sàn tháo ra được.

km.jpg
Hình ảnh minh họa bố trí thiết bị chỉ thị cho đầu báo cháy.

Việc tuân thủ các nguyên tắc phân vùng phát hiện cháy và bố trí thiết bị chỉ thị theo quy định tại TCVN 7568-14:2025 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là giải pháp kỹ thuật tối ưu để bảo vệ nhà, công trình, giúp giảm thời gian ứng cứu khi có sự cố cháy thực sự xảy ra.

Tin liên quan

Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Vùng cháy #Thiết bị báo cháy #Phòng tránh hoả hoạn #Đảm bảo an toàn PCCC tại công trình và nhà ở

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những lý do giúp vách kính văn phòng tại Việt Phong trở thành xu hướng hiện nay

Những lý do giúp vách kính văn phòng tại Việt Phong trở thành xu hướng hiện nay

Hiện nay, các tòa nhà văn phòng thường ưu tiên sử dụng vách kính văn phòng bởi tính linh hoạt, thời gian thi công nhanh chóng, không gây ra nhiều tiếng ồn và bụi bẩn, vừa tạo kết nối mở cũng như lấy ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về vách kính văn phòng qua bài viết dưới đây!
ATSCADA cung cấp hệ thống SCADA hiện đại cho nhà máy sản xuất đồ uống

ATSCADA cung cấp hệ thống SCADA hiện đại cho nhà máy sản xuất đồ uống

Trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, ngành sản xuất đồ uống đối mặt với những thách thức chưa từng có: từ việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe, tối ưu hóa chi phí vận hành đến việc duy trì chất lượng đồng nhất cho hàng triệu sản phẩm.
Bí quyết tăng đề kháng cho bé khỏe mạnh, ít ốm vặt

Bí quyết tăng đề kháng cho bé khỏe mạnh, ít ốm vặt

Thời tiết giao mùa thường là thời điểm các bậc phụ huynh lo lắng nhất vì con trẻ rất dễ mắc các bệnh vặt như ho và sổ mũi. Việc chủ động tăng đề kháng cho bé đóng vai trò quan trọng giúp con xây dựng hệ miễn dịch vững chắc để đối phó với tác nhân gây bệnh.
Ngọt Wedding - dịch vụ rạp cưới đẹp Hà Tĩnh

Ngọt Wedding - dịch vụ rạp cưới đẹp Hà Tĩnh

Ngọt Wedding (Đám Cưới Ngọt) là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ rạp cưới Hà Tĩnh trọn gói và trang trí gia tiên Hà Tĩnh, được anh Phan Quốc Hưng sáng lập năm 2017 tại địa chỉ số 116A Mai Thúc Loan, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc – lựa chọn sang trọng cho hành trình trọn vẹn

Cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc – lựa chọn sang trọng cho hành trình trọn vẹn

Phú Quốc – đảo ngọc nổi tiếng của Việt Nam không chỉ thu hút du khách bởi biển xanh, cát trắng và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những chuyến du lịch gia đình, nhóm bạn hay đoàn khách công ty. Để hành trình tham quan thuận tiện và thoải mái hơn, dịch vụ cho thuê xe du lịch 11 chỗ limousine cao cấp ở Phú Quốc đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.
Top 5 shop trang sức bạc đẹp cho nữ bạn nên lựa chọn

Top 5 shop trang sức bạc đẹp cho nữ bạn nên lựa chọn

Trang sức bạc không chỉ là phụ kiện, mà còn là ngôn ngữ khẳng định phong cách và cá tính của phái đẹp. Giữa rất nhiều lựa chọn, việc tìm kiếm một địa chỉ đáng tin cậy với thiết kế tinh xảo, chất lượng bạc tiêu chuẩn là điều không dễ dàng. Dưới đây là danh sách 5 thương hiệu trang sức bạc nổi bật hiện nay, nơi bạn có thể tìm thấy những món đồ lấp lánh để nâng tầm diện mạo.
Top 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng

Top 5 món ăn nhất định phải thử khi đến Đà Nẵng

Không chỉ nổi tiếng với biển đẹp và nhịp sống dễ chịu, Đà Nẵng còn ghi điểm nhờ nền ẩm thực đa dạng, đậm chất miền Trung. Những món ăn nơi đây thường không quá cầu kỳ nhưng chú trọng hương vị, nguyên liệu tươi và cách chế biến hài hòa.
Giải pháp thùng rác cho Đà Nẵng trong bối cảnh phát triển du lịch biển

Giải pháp thùng rác cho Đà Nẵng trong bối cảnh phát triển du lịch biển

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển mạnh du lịch biển, áp lực rác thải tại các khu đô thị và điểm du lịch ngày càng gia tăng, đòi hỏi hệ thống thùng rác phù hợp. Bài viết phân tích thực trạng, yêu cầu đặc thù về độ bền, dung tích, thẩm mỹ và vai trò doanh nghiệp trong cung ứng thùng rác tại Đà Nẵng.
Có nên học phun xăm và nên học ở đâu uy tín?

Có nên học phun xăm và nên học ở đâu uy tín?

Trong thời đại mà ngành làm đẹp bùng nổ như hiện nay, việc lựa chọn một hướng đi gắn liền với lĩnh vực này đang được nhiều bạn trẻ săn đón. Nếu như trước đây các khóa học chăm sóc và điều trị da là lựa chọn ưu tiên hàng đầu thì hiện nay ngành phun xăm cũng là một hướng đi vô cùng tiềm năng.
Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

Một số kỹ năng phòng tránh sét đánh

Sét là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra trong mưa dông, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn khi có sét.
Hướng dẫn đưa chó mèo đi khám thú y Tân Bình lần đầu

Hướng dẫn đưa chó mèo đi khám thú y Tân Bình lần đầu

Thú cưng bỏ ăn, nôn liên tục, hay lừ đừ không rõ lý do và bạn không biết nên đợi thêm hay đưa đi khám ngay? Bài viết này giúp bạn xử lý đúng từng bước, từ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm đến quy trình khám tại phòng thú y Tân Bình.
Tranh tô màu Online: Giải pháp giải trí sáng tạo cho bé

Tranh tô màu Online: Giải pháp giải trí sáng tạo cho bé

Việc cho bé làm quen với tranh tô màu động vật giúp kích thích trí tưởng tượng và khả năng quan sát. Tranh tô màu Online là nền tảng phù hợp, cung cấp đa dạng mẫu tranh miễn phí với nhiều chủ đề hấp dẫn. Nhờ giao diện dễ sử dụng và tính năng tô màu trực tuyến tiện lợi, bé có thể học tập, vui chơi và khám phá thế giới động vật một cách tự nhiên.
Aquarium Vibe - Khơi nguồn cảm hứng từ thế giới thủy sinh

Aquarium Vibe - Khơi nguồn cảm hứng từ thế giới thủy sinh

Trong cuộc sống hiện đại, việc tìm kiếm một khoảng không gian thư giãn ngay tại nhà ngày càng trở nên cần thiết. Không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm chút, vì vậy những giải pháp đơn giản và dễ áp dụng luôn được ưu tiên. Aquarium Vibe xuất hiện như một lựa chọn phù hợp, giúp người dùng tiếp cận không gian xanh theo cách nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.
Xu hướng tóc đẹp được nhiều người quan tâm trong năm nay

Xu hướng tóc đẹp được nhiều người quan tâm trong năm nay

Trong thế giới làm đẹp, mái tóc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện phong cách cá nhân. Các xu hướng mới xuất hiện liên tục, nhưng không phải lựa chọn nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Tóc Có Gu mang đến nguồn thông tin dễ tiếp cận, giúp người đọc khám phá và chọn lọc xu hướng theo cách phù hợp nhất.
Chuẩn an toàn vận hành trên cao: BBRental hỗ trợ dự án hạ tầng tại Hà Tĩnh và miền Trung

Chuẩn an toàn vận hành trên cao: BBRental hỗ trợ dự án hạ tầng tại Hà Tĩnh và miền Trung

Miền Trung nắng gió, sương muối và những ngày bão cát gầm gào. Ở các công trường ven biển, tôi học được rằng an toàn bắt đầu từ quyết định rất sớm: chọn đúng chủng loại máy ngay từ ngày mở móng. Khi thiết bị đủ bền bỉ, mọi quy trình phía sau đều trơn tru hơn, con người tự tin hơn và tiến độ trở nên đo lường được.
STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

STB Racing – đánh thức sức mạnh động cơ với hệ thống lọc gió đẳng cấp

Ít ai biết rằng "trái tim" của chiếc xe thường bị kìm hãm bởi chính những bộ lọc gió nguyên bản vốn ưu tiên sự an toàn quá mức. Để phá vỡ những rào cản đó, nâng cấp lọc gió đã trở thành bước đi tiên quyết giúp khai mở tiềm năng thực sự của cỗ máy. STB Racing mang đến những "lá phổi" công nghệ cao, giúp động cơ hít thở dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn trên mọi cung đường.
Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Cảnh báo nguy hiểm khi đi Hà Giang Loop bằng xe máy

Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm bằng xe máy mang tên Hà Giang Loop đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ.
Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Thảm sân bóng rổ ngoài trời, trong nhà chất lượng, giá mới 2026

Trong những năm gần đây, nhu cầu thi công và nâng cấp sân bóng rổ tại Việt Nam tăng mạnh. Từ trường học, trung tâm thể thao cho đến sân chơi cộng đồng, tất cả đều hướng tới một tiêu chuẩn chung: mặt sân phải an toàn, bền bỉ và có độ nảy ổn định. Và đó là lý do vì sao thảm sân bóng rổ trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!