13:27 24/01/2020

(Baohatinh.vn) - Sự hiện diện của Khu đô thị Xuân An đã tạo nên diện mạo mới cho thị trấn Xuân An (Nghi Xuân Hà Tĩnh). Khi dự án hoàn thành giai đoạn 2, đô thị mới Xuân An sẽ là chuẩn mực giá trị sống mới trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.