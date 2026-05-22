Đảm bảo an toàn phòng cháy cho các kỳ thi quan trọng

(Baohatinh.vn) - Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn PCCC của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần quan trọng để Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Nhằm bảo đảm an toàn PCCC cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 21/5, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với công an các xã: Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Hương Sơn, Sơn Tây cùng chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn PCCC tại 4 điểm thi trên địa bàn.
Theo đó, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ và nguồn nước phục vụ chữa cháy. Trong đó, việc bảo đảm thông thoáng lối thoát nạn, cầu thang, hành lang được đặc biệt chú trọng nhằm sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, lực lượng công an cũng hướng dẫn sử dụng điện an toàn, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại có nguy cơ phát sinh cháy nổ.
Bên cạnh công tác kiểm tra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn còn trực tiếp tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi. Nội dung tập huấn tập trung vào cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý sự cố ban đầu và phương án tổ chức thoát nạn, sơ tán thí sinh an toàn, tránh gây hoảng loạn khi phát sinh tình huống khẩn cấp.
Để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn cũng khuyến cáo các điểm thi cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tắt các thiết bị không cần thiết và chủ động phương án xử lý sự cố tại chỗ. Phụ huynh và thí sinh cũng được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC, đặc biệt thí sinh tuyệt đối không mang các vật dụng, chất dễ cháy nổ vào khu vực thi, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
