Nâng cao ý thức về PCCC - chìa khóa cho an toàn xã hội

1. Ý thức về PCCC - nền tảng của an toàn

Ý thức về PCCC thể hiện nhận thức của mỗi người về tầm quan trọng của việc phòng ngừa và ứng phó với các sự cố cháy nổ; bao gồm kiến thức về nguyên nhân gây cháy, các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát hiểm và sử dụng các phương tiện chữa cháy. Khi mỗi cá nhân có ý thức PCCC tốt, họ sẽ chủ động tuân thủ các quy định an toàn, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy nổ, cũng như sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Mỗi người dân hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về PCCC.

Ngược lại, nếu ý thức về PCCC kém, con người sẽ dễ dàng bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn, không tuân thủ các quy định an toàn, hoặc không biết cách xử lý khi có cháy. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và cộng đồng.

Vì vậy, việc nâng cao ý thức về PCCC là một nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên và liên tục. Đây là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của công tác PCCC, giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người. Nó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

2. Tầm quan trọng của ý thức về PCCC

Hỏa hoạn, cháy nổ trong đời sống hằng ngày có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chính vì vậy, ý thức về PCCC mới thực sự là yếu tố then chốt quyết định đến an toàn của mọi người.

Phòng ngừa là trên hết: ý thức về PCCC giúp mỗi người nhận thức được nguy cơ cháy nổ, từ đó chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các nguyên nhân có thể dẫn đến cháy.

Phát hiện sớm: người có ý thức về PCCC sẽ nhạy bén hơn trong việc phát hiện các dấu hiệu cháy nổ, dù là nhỏ nhất. Phát hiện sớm giúp kịp thời xử lý, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Xử lý kịp thời: khi có cháy, người có ý thức và kiến thức về PCCC sẽ biết cách xử lý tình huống khẩn cấp, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ một cách hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại.

Tuân thủ quy định: ý thức về PCCC giúp mọi người tự giác tuân thủ các quy định PCCC, như không hút thuốc ở nơi cấm, không sử dụng điện quá tải, sắp xếp vật dụng gọn gàng...

Lan tỏa cộng đồng: ý thức về PCCC không chỉ dừng lại ở cá nhân mà còn lan tỏa đến cộng đồng, tạo nên một môi trường an toàn, mọi người cùng có trách nhiệm trong công tác PCCC.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn tuyên truyền về hệ thống truyền tin báo cháy tự động.

3. Biểu hiện của ý thức về PCCC

PCCC là kỹ năng sống quan trọng mà mỗi người cần trang bị để bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi nguy cơ hỏa hoạn. Dưới đây là 5 yếu tố then chốt trong công tác PCCC cần nắm vững:

Nắm vững kiến thức: hiểu biết về nguyên nhân gây cháy như chập điện, sử dụng lửa không an toàn, rò rỉ khí gas, hóa chất...; nắm bắt các biện pháp phòng cháy cơ bản như kiểm tra hệ thống điện định kỳ, không hút thuốc ở nơi dễ cháy, bảo quản hóa chất đúng cách; tìm hiểu các phương pháp chữa cháy hiệu quả bằng bình chữa cháy, cát, chăn... và cách xử lý khi có cháy lớn; lập kế hoạch thoát nạn khi có cháy xảy ra, biết các lối thoát hiểm và cách di chuyển an toàn trong khói lửa.

Chủ động phòng ngừa: thực hiện các biện pháp phòng cháy tại nơi làm việc, sinh sống như kiểm tra hệ thống điện; sắp xếp vật dụng gọn gàng, tránh để vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt; không để trẻ em chơi đùa với lửa; trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, huấn luyện PCCC cho mọi người...

Phát hiện và xử lý kịp thời: nhận biết, quan sát các dấu hiệu bất thường như khói, mùi khét, tia lửa điện, lắng nghe tiếng động lạ; xử lý các tình huống khi phát hiện cháy nhỏ, sử dụng bình chữa cháy hoặc các vật dụng chữa cháy có sẵn để dập lửa, báo động cho mọi người xung quanh, gọi ngay số điện thoại khẩn cấp 114.

Tuân thủ quy định: chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCC, không tự ý thay đổi kết cấu, công năng của công trình, không cản trở lối thoát hiểm…

Tham gia hoạt động: tích cực tham gia các hoạt động PCCC do cơ quan, địa phương tổ chức; tuyên truyền, vận động mọi người cùng nâng cao ý thức về PCCC; góp sức xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở.

4. Giải pháp nâng cao ý thức về PCCC

Tuyên truyền, giáo dục: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi làm việc, trường học...

Huấn luyện, diễn tập: tổ chức các buổi huấn luyện, diễn tập PCCC để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho mọi người.

Kiểm tra, giám sát: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định PCCC tại các cơ sở.

Xây dựng văn hóa: xây dựng văn hóa PCCC trong cộng đồng, mỗi người đều có ý thức và trách nhiệm về an toàn PCCC.

5. Vai trò của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền

Trong những năm gần đây, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân về công tác PCCC. Có thể kể đến như: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Đồng thời vừa qua, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 29/11/2024.

Đồng thời, các cấp chính quyền cũng tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện về PCCC, các buổi diễn tập PCCC, tuyên truyền về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu, ấn phẩm về PCCC, xây dựng các mô hình điểm về PCCC, phát động các phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Như vậy, ý thức về PCCC không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là nền tảng của sự an toàn, là chìa khóa then chốt để bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Nó không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là nghĩa vụ chung của tất cả chúng ta, là yếu tố quyết định để xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh và phát triển bền vững. “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận PCCC” là khẩu hiệu và cũng là mục tiêu quan trọng. Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ chính mình và những người thân yêu!