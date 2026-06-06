Ngôi trường có 2 thủ khoa đầu vào THPT Chuyên Hà Tĩnh

Thủ khoa Tin học và ước mơ chinh phục thế giới lập trình

Với tổng điểm 56,5; trong đó, điểm môn chuyên Tin học đạt mức tuyệt đối 10/10, Trần Hoàng Quân - học sinh lớp 9E, Trường THCS Nam Hà, đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Trần Hoàng Quân - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin và Nguyễn Thị Phương Trà - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sử.

Từ khi kết quả được công bố đến nay, Quân vẫn chưa hết bất ngờ trước thành tích của chính mình. Niềm vui ấy không chỉ của riêng em, mà còn lan tỏa đến thầy cô, bạn bè và những người thân yêu đã đồng hành với em suốt chặng đường vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt - giáo viên Tin học, Trường THCS Nam Hà chia sẻ: "Quân là học sinh có tố chất tốt, thái độ học tập nghiêm túc, nhưng điều tôi ấn tượng nhất ở em là sự bứt phá rõ nét từ học kỳ 2. Không chỉ nắm vững kiến thức, Quân còn trình bày bài làm rất cẩn thận, chỉn chu. Kết quả này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của em".

Quân lớn lên ở phường Thành Sen trong gia đình có bố kỹ sư, mẹ là giáo viên. Đó là lợi thế không nhỏ giúp em được định hướng bài bản và nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ bố mẹ trong quá trình theo đuổi môn Tin học. Cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ, Quân còn chủ động tự mày mò, nghiên cứu qua sách vở, tài liệu chuyên ngành và các phần mềm trực tuyến, từng bước bồi đắp, tích luỹ cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc.

Ngoài sự đồng hành của bố mẹ, Quân còn nhận được sự quan tâm, tiếp sức từ cô giáo bộ môn.

Nhìn lại kỳ thi vừa qua, Quân chia sẻ: "Để học tốt môn Tin, theo em, điều quan trọng nhất là phải có tư duy Toán tốt và chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày. Có lẽ chính sự chuẩn bị kỹ càng đó đã giúp em giữ được bình tĩnh và tự tin trong phòng thi, dù đề năm nay có tính phân loại cao hơn những năm trước. Em hài lòng với bài làm của mình nhưng thực sự rất bất ngờ khi biết mình đạt điểm tuyệt đối môn chuyên và trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin".

Thành công của Quân hôm nay có dấu ấn của thầy cô, bố mẹ và những người thân đã luôn tin tưởng, đồng hành với em trên từng chặng đường. Với thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin, đây là bước khởi đầu, là động lực để em tiếp tục trau dồi, vững bước trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành kỹ sư lập trình trong tương lai.

Bồi đắp tình yêu quê hương qua từng trang lịch sử

Vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng ánh mắt tự tin, ở Nguyễn Thị Phương Trà - học sinh lớp 9A Trường THCS Nam Hà toát lên sự mạnh mẽ của một cô gái có quyết tâm đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Với Phương Trà, lịch sử là hành trình tìm về cội nguồn, là cách em hiểu hơn, tự hào hơn về truyền thống quê hương, đất nước.

Sinh ra và lớn lên ở xã Cẩm Bình trong gia đình có bố mẹ đều là công chức nhà nước, Phương Trà sớm được tạo điều kiện học tập tốt, với định hướng ban đầu là tập trung vào môn tiếng Anh. Thế nhưng, những câu chuyện lịch sử và phương pháp dạy học truyền cảm hứng của cô giáo đã dần bồi đắp trong em niềm say mê, yêu thích môn học này. Đến giữa học kỳ 1 năm lớp 9, Phương Trà mạnh dạn đưa ra quyết định gắn bó lâu dài với môn Lịch sử.

Bắt đầu muộn so với bạn bè, sự lựa chọn của em cũng gặp không ít khó khăn. Đó kết quả không như kỳ vọng tại kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Sử, rồi điểm số thấp trong lần thi thử vào lớp 10… Những thử thách ấy đã có lúc khiến em hoang mang, lo lắng. Thế nhưng với sự đồng hành của gia đình và thầy cô, Phương Trà luôn tự nhắc mình: đã xác định, đã đam mê thì không được bỏ cuộc giữa chừng, dù khó đến đâu cũng phải luôn cố gắng.

Cô Đặng Vân Anh là một trong những giáo viên gắn bó và truyền cảm hứng cho em đối với môn Lịch sử.

Nhận xét về học trò của mình, cô Đặng Vân Anh - giáo viên môn Lịch sử, Trường THCS Nam Hà chia sẻ: "Phương Trà là học sinh có tố chất tốt, nhưng điều tôi trân trọng hơn cả ở em chính là tinh thần vượt khó và sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Đó chính là một trong những yếu tố quan trọng, giúp Phương Trà chinh phục vị trí thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh với tổng điểm 52,75; trong đó, điểm môn chuyên đạt 8,5”.

Với Phương Trà, lịch sử không đơn thuần là những sự kiện, con số cần ghi nhớ. Mà đó là hành trình tìm về cội nguồn, là cách em hiểu hơn về truyền thống, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, về quá trình hình thành và phát triển của đất nước, để từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của chính mình với quê hương. Em cũng có cách học rất riêng, đó là không học thuộc lòng mà phải xác định vấn đề trọng tâm. Việc ghi nhớ các mốc sự kiện lịch sử cũng được em gắn với những ngày kỷ niệm đáng nhớ của bản thân, gia đình, nhờ thế, môn học vốn tưởng khô khan và khó nhớ đã được nữ sinh dễ dàng chinh phục.

Nói về đề thi môn Lịch sử năm nay, Phương Trà nhận xét: "Đề hay và có chiều sâu hơn so với những năm trước. Các câu hỏi có độ mở, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải mở rộng hiểu biết về những vấn đề, sự kiện đang diễn ra trong thực tiễn. Với nền tảng được ôn luyện kỹ càng cùng kỹ năng lập luận, em đã hoàn thành bài thi một cách khá thoải mái".

Lãnh đạo nhà trường chia sẻ niềm vui với thủ khoa đầu vào môn chuyên Sử.

Đi qua những tháng ngày miệt mài, vượt qua những lúc chông chênh và hoài nghi bản thân, Phương Trà đã biến ước mơ vào trường chuyên thành hiện thực. Với em, thành tích hôm nay không chỉ là phần thưởng cho bản thân, mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô và bố mẹ - những người đã luôn kiên nhẫn đồng hành, âm thầm tiếp sức cho em trong suốt chặng đường vừa qua.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay đã để lại dấu ấn đặc biệt với nhà trường khi lần đầu tiên chúng tôi có 2 học sinh đồng thời trở thành thủ khoa. Đó là em Trần Hoàng Quân - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Tin và em Nguyễn Thị Phương Trà - thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Chúng tôi vô cùng tự hào về cả hai em, không chỉ vì điểm số, mà còn vì tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ và ý chí vượt khó trong suốt những năm học vừa qua. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho riêng Quân và Trà, cũng là nguồn động lực lớn để toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong hành trình nâng cao chất lượng dạy và học. Cô Nguyễn Minh Chi - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Hà (phường Thành Sen).

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