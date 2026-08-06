Các trường học ở Hà Tĩnh gấp rút chuẩn bị cho năm học mới

Những ngày đầu tháng 8, không khí chuẩn bị năm học mới đã rộn ràng tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Sau kỳ nghỉ hè, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã trở lại trường với nhiều phần việc quan trọng như sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục, nghiên cứu sách giáo khoa, chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh trường lớp và rà soát cơ sở vật chất. Mọi phần việc đều được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất để đón học sinh tựu trường và sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Phố Châu vệ sinh khuôn viên, tạo cảnh quan chuẩn bị đón học sinh tựu trường.

Tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn), khuôn viên trường nhộn nhịp các hoạt động vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, sắp xếp lại các góc trải nghiệm và trang trí lớp học. Cùng với việc rà soát, bổ sung trang thiết bị, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn để đón trẻ trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu chia sẻ: “Bên cạnh việc vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, tập thể cán bộ, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, học liệu và tạo dựng không gian học tập thân thiện, gần gũi với trẻ. Nhà trường cũng rà soát các điều kiện dạy học, bán trú, bảo đảm an toàn trường học, sẵn sàng đón trẻ với tâm thế vui tươi, phấn khởi ngay từ những ngày tựu trường”.

Các cơ sở giáo dục cũng đang tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, sẵn sàng cho năm học mới. Tại Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (xã Gia Hanh), sau các đợt tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, đội ngũ giáo viên đang tích cực nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế bài dạy và xây dựng các chuyên đề chuyên môn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Giáo viên Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên tích cực nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học để triển khai hiệu quả bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Cô Đặng Thị Lam - giáo viên Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên cho biết: “Trước đây, trường chúng tôi sử dụng bộ sách Cánh Diều, dù phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không thay đổi, giáo viên vẫn phải dành nhiều thời gian nghiên cứu ngữ liệu, cấu trúc bài học và cách tổ chức các hoạt động học tập để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp. Những ngày qua, chúng tôi tích cực trao đổi trong tổ chuyên môn, cùng phân tích bài học, chia sẻ kinh nghiệm để thống nhất cách triển khai. Đây vừa là yêu cầu, vừa là động lực để mỗi giáo viên tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng, chuẩn bị chu đáo cho từng giờ lên lớp”.

Niềm vui chào đón năm học mới cũng hiện hữu tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh khi các công trình đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất lần lượt hoàn thành. Những phòng học khang trang, các hạng mục phụ trợ được đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy học mà còn tạo không khí phấn khởi, tiếp thêm niềm tin và động lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong bối cảnh ngành giáo dục đang triển khai chủ trương sắp xếp trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Công trình nhà học 3 tầng, 16 phòng học tại Trường THCS Lê Bình được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Tại Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen), công trình nhà học 3 tầng với 16 phòng, tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới, góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho nhà trường. Cùng đó, từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, nhà trường đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera an ninh, bổ sung cây xanh và chỉnh trang khuôn viên, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện.

Cô Nguyễn Thị Tâm Tư - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình chia sẻ: “Việc được đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất là niềm vui, nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các hoạt động giáo dục mà còn tiếp thêm động lực để thầy cô yên tâm công tác, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi sau quá trình sắp xếp trường học. Tập thể nhà trường xác định sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng chất lượng”.

Công trình nhà học 2 tầng, 6 phòng học ở Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên đang phấn đấu về đích trước năm học mới.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu tại Trường THCS thị trấn Cẩm Xuyên (xã Cẩm Xuyên) khi dãy nhà học 2 tầng gồm 6 phòng học với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng đang được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu học tập của 28 lớp với gần 1.200 học sinh. Trong không khí chuẩn bị năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp trường học và chủ động thích ứng với những thay đổi. Mỗi thầy cô đều xác định nhanh chóng ổn định nền nếp, tạo sự gắn kết trong tập thể để bắt nhịp với nhiệm vụ năm học mới.

Cùng với sự chủ động của các nhà trường, ngành giáo dục Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện các điều kiện cho năm học mới. Theo ông Phan Khắc Nghệ - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh: “Đến nay, công tác chuẩn bị tại các cơ sở giáo dục cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa phương để bảo đảm mọi cơ sở giáo dục vận hành ổn định. Mục tiêu là tạo nền tảng để nâng cao chất lượng dạy học, giúp mỗi nhà trường hoạt động hiệu quả hơn và mỗi học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất”.

Sự chuẩn bị đồng bộ không chỉ bảo đảm cho năm học mới diễn ra thuận lợi mà còn tạo nền tảng để ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương đổi mới. Với sự chủ động từ ngành đến từng nhà trường, năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ khởi đầu thuận lợi, tạo động lực cho những chuyển biến bền vững về chất lượng dạy và học.