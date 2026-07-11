Học sinh có thể tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại Hà Tĩnh

Đại diện Trường Albert Einstein và Polaris Global Academy thực hiện các nghi thức ký kết thoả thuận hợp tác.

Sáng 11/7, Trường Albert Einstein tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Polaris Global Academy (PGA) và giới thiệu chương trình đào tạo song bằng.

PGA là trường trung học trực tuyến đăng ký tại Mỹ, trụ sở tại bang Florida, cung cấp chương trình đào tạo theo chuẩn Mỹ cho học sinh quốc tế và đã được hai tổ chức uy tín công nhận: Cognia & WASC. Đây cũng là trường được College Board công nhận, đủ điều kiện triển khai các khóa học AP chính thức và sử dụng hệ thống AP Classroom.

Chương trình song bằng (Dual Diploma) là chương trình cho phép học sinh nhận song song hai bằng tốt nghiệp trung học bằng cách hoàn thành 5 tín chỉ trung học Mỹ do Trường PGA giảng dạy. Sau khi hoàn thành chương trình trung học, các em học sinh sẽ nhận được đồng thời: bằng THPT Việt Nam do Trường Albert Einstein cấp và bằng THPT Mỹ do PGA cấp.

Thầy giáo Nguyễn Gia Việt - Tổng Hiệu trưởng Trường Albert Einstein, chia sẻ cam kết nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập quốc tế cho học sinh.

Tại buổi lễ, học sinh và phụ huynh được nghe chia sẻ về chương trình đào tạo song bằng. Theo đó, học sinh tham gia chương trình sẽ được học theo các phương pháp giảng dạy hiện đại thông qua lớp học trực tuyến và lớp học PGA Flex. Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của PGA là mô hình lớp học đảo ngược – học sinh tự học trước ở nhà qua video và tài liệu tương tác; sau đó, khi tham gia lớp học trực tuyến qua Zoom, các em sẽ thảo luận, phản biện, làm việc nhóm, phân tích... dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên.

Việc triển khai chương trình song bằng giúp học sinh Hà Tĩnh làm quen với phương pháp học tập quốc tế, đồng thời phát triển nhiều kỹ năng quan trọng như: nâng cao khả năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập; thảo luận, phản biện và chia sẻ quan điểm; trình bày ý tưởng trước lớp; tự tin sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật; trang bị kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh thông qua các môn học chính và môn học tự chọn; rèn luyện khả năng tự học, quản lý tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ học tập.

﻿ Học sinh Hà Tĩnh theo dõi phần giới thiệu về chương trình đào tạo song bằng.

Trong quá trình tham gia chương trình song bằng tại Trường Albert Einstein, học sinh có thể lựa chọn các môn học tự chọn theo định hướng ngành nghề yêu thích từ lớp 11 và lớp 12; tăng sức cạnh tranh cho hồ sơ đại học; tạo cơ hội quy đổi tín chỉ đại học, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí học tập sau này.

Chương trình hợp tác đào tạo và song bằng giữa Trường Albert Einstein và PGA mở ra cơ hội để học sinh Hà Tĩnh tiếp cận nền giáo dục chuẩn Mỹ ngay tại địa phương. Không chỉ sở hữu đồng thời hai bằng tốt nghiệp THPT, học sinh còn được trang bị kiến thức, kỹ năng học tập quốc tế, nâng cao năng lực tiếng Anh và tạo lợi thế cạnh tranh trên hành trình chinh phục các trường đại học trong nước và quốc tế.