Trường Albert Einstein: Nâng tầm giáo dục hiện đại, mở lối cho học sinh hội nhập

Thắp lửa bản lĩnh chinh phục ước mơ

Không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein còn là môi trường nuôi dưỡng đam mê, hình thành kỹ năng và bồi đắp bản lĩnh cho học sinh trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn.

Câu chuyện của 3 cựu học sinh: Bùi Hà Vy, Phan Nguyễn An Bình và Nguyễn Minh Hiệp - hiện đang theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - là những minh chứng rõ nét cho giá trị ấy.

Bùi Hà Vy - học sinh lớp 11 Văn, từng ghi dấu ấn với loạt thành tích nổi bật: giải Nhì Đại sứ Văn hóa đọc cấp quốc gia, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn, nhiều giải thưởng học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh, Ngữ văn…

Theo Hà Vy, chính môi trường học tập cởi mở, thân thiện tại Albert Einstein, nơi các thầy cô không chỉ truyền dạy tri thức mà luôn đồng hành, động viên đã giúp em khám phá và phát huy được thế mạnh của bản thân. “Bước ngoặt đến khi em tham gia và đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ năm lớp 7. Từ đó, em cảm thấy tự tin hơn, biết cách tư duy sáng tạo và tìm thấy niềm hứng khởi trong học tập” - Vy chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc ấy, An Bình (lớp 10 Anh 1) và Minh Hiệp (lớp 11 Hóa) đã tìm thấy bước ngoặt khi về với mái trường này. Nếu như trước đây An Bình thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe khi theo học ở một môi trường mang tính cạnh tranh cao thì tại Trường Albert Einstein, sự dẫn dắt ấm áp của các thầy cô đã giúp em lấy lại niềm vui trong học tập. Để từ đó, em đã chạm tay vào ước mơ theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và không lâu sau vươn lên trở thành Á khoa học sinh giỏi tỉnh lớp 10, hiện đang trong đội dự tuyển quốc gia.

Cũng giống An Bình, Minh Hiệp từng có thời gian loay hoay tìm định hướng. Gia nhập Albert Einstein từ lớp 8, Hiệp được thầy cô hỗ trợ sát sao trong việc xác định mục tiêu học tập. Chỉ sau một năm, em đã bứt phá trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - một bước tiến thể hiện rõ hiệu quả của sự định hướng đúng đắn và môi trường giáo dục phù hợp.

Định hình năng lực, mở lối hội nhập quốc tế

Trước xu thế hội nhập, Trường Albert Einstein chú trọng xây dựng lộ trình phát triển dài hạn, giúp học sinh sẵn sàng thích nghi và chinh phục môi trường học tập quốc tế.

Nguyễn Hà Linh - sinh viên Trường Đại học Victoria (Úc) - là một trong những gương mặt tiêu biểu đã hiện thực hóa giấc mơ du học từ sớm. Sau khi hoàn thành lớp 11 tại Trường Albert Einstein, Hà Linh theo học năm cuối cấp tại Adelaide International School (Úc) theo chương trình hợp tác giữa 2 nhà trường. Từ nền tảng đó, em tiếp tục con đường học tập tại Úc tại Đại học Victoria và hiện đang là sinh viên năm 2.

“Ước mơ du học đã có từ nhỏ, nhưng chỉ khi học tại Trường Albert Einstein, em mới thực sự có một lộ trình rõ ràng. Thầy cô đã giúp em định hướng cụ thể, từ việc học tập đến các hoạt động rèn luyện để từng bước chạm tới mục tiêu” - Hà Linh cho biết.

Tương tự, Tô Uyển Nhi (lớp 12A1, Trường Albert Einstein) vừa khẳng định năng lực của mình bằng việc giành Học bổng Đại sứ trị giá 65% tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Thành quả này không chỉ đến từ năng lực học tập mà còn là kết tinh của quá trình phát triển toàn diện: tư duy sáng tạo qua các dự án truyền thông, kỹ năng dẫn dắt và làm việc nhóm trong các hoạt động tập thể và sự kiên định theo đuổi mục tiêu.

“Em muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã luôn tạo điều kiện để em phát triển tư duy tự do, và đặc biệt là Ban Hướng nghiệp đã hỗ trợ em rất nhiều trong việc định hướng con đường phù hợp với đam mê truyền thông của mình” - Uyển Nhi chia sẻ.

Ở góc độ phụ huynh, chị Trương Thị Cẩm Trang cho biết: “Điều tôi yên tâm nhất khi cho con theo học tại Albert Einstein là sự đồng hành sát sao của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển. Không chỉ học kiến thức, các con còn được định hướng rõ ràng về tương lai, từ đó chủ động xây dựng con đường của mình”.

Chương trình giáo dục toàn diện, hướng đến phát triển bền vững

Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Trường Albert Einstein chính là chương trình giáo dục được thiết kế khoa học, linh hoạt và có định hướng rõ ràng.

Với 3 trụ cột: trí tuệ - đạo đức - nghị lực, chương trình giáo dục cấp THCS được xây dựng dựa trên khung Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời tăng cường các nội dung chuyên sâu như: tiếng Anh, Toán, Ngữ văn, tiếng Trung, AI, Robotics và kỹ năng mềm... Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức nền tảng mà còn hướng tới phát hiện, bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, đồng thời hình thành năng lực tự học và hồ sơ định hướng du học.

Các hoạt động ngoại khóa, chương trình kỹ năng được thiết kế bài bản, giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và ứng xử chuyên nghiệp - những yếu tố quan trọng trong môi trường học tập và làm việc hiện đại.

Ở cấp THPT, nhà trường tập trung cá nhân hóa lộ trình học tập, giúp học sinh lựa chọn tổ hợp môn phù hợp với định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh việc đảm bảo kiến thức theo chương trình quốc gia, học sinh còn được tăng cường các nội dung phục vụ thi cử, nghiên cứu khoa học, IELTS và chuẩn bị hồ sơ du học.

Song song với đó là các chương trình đào tạo kỹ năng công dân số, hội nhập quốc tế và hướng nghiệp, giúp học sinh không chỉ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn tự tin theo đuổi các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Từ những câu chuyện cụ thể đến định hướng giáo dục dài hạn, Trường TH, THCS & THPT Albert Einstein đang từng bước khẳng định vai trò là môi trường giáo dục hiện đại, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện, được định hướng rõ ràng và đủ bản lĩnh để chinh phục những mục tiêu lớn trong tương lai.