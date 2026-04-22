Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2026) và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu đã phát động cuộc thi viết thư, gấp hạc giấy gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Ngay sau khi triển khai, hoạt động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đội viên, nhi đồng trong toàn trường.

Các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu nắn nót từng dòng chữ để viết thư gửi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Những ngày qua, không khí tại các lớp học trở nên đặc biệt hơn. Bên cạnh những giờ học chính khóa, các em học sinh say sưa bên những tờ giấy màu, tỉ mỉ gấp từng cánh hạc, cẩn thận viết từng dòng chữ gửi ra đảo xa. Mỗi em một cách thể hiện, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về biển đảo quê hương.

Với đôi bàn tay nhỏ xinh, gần 1.000 cánh hạc giấy đã được hoàn thành. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm thủ công, mỗi cánh hạc còn mang theo một lời tri ân, một niềm tin và hy vọng về hòa bình, bình yên nơi biển đảo. Những cánh hạc này sẽ được sử dụng trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Mỗi cánh hạc mang theo một lời tri ân, một niềm tin và hy vọng về hòa bình, bình yên nơi biển đảo của các em học sinh.



Song song với đó, 50 lá thư đã được các em nắn nót viết nên. Dẫu nét chữ còn non nớt, câu văn giản dị, nhưng từng dòng chữ đều chứa đựng tình cảm chân thành, sự biết ơn và niềm tự hào. Có em gửi lời chúc sức khỏe, có em kể về việc học tập, sinh hoạt hằng ngày, có em còn vẽ thêm hình ảnh biển xanh, đảo xa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa sóng gió...

Em Thái Thùy An - học sinh lớp 5A6 chia sẻ: “Em viết thư để gửi lời chúc các chú bộ đội luôn mạnh khỏe. Khi biết các chú đang ngày đêm bảo vệ biển đảo Tổ quốc, em cảm thấy rất tự hào. Bản thân em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước".

Các giáo viên luôn tích cực đồng hành cùng học sinh trong hoạt động viết thư, gấp hạc giấy.

Những lời nhắn như “Chúng cháu luôn tự hào về các chú”, “Chúc các chú luôn mạnh khỏe để bảo vệ biển đảo quê hương”... tuy mộc mạc nhưng lại chứa đựng sức lan tỏa lớn. Đó không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa thế hệ hôm nay với những người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Không chỉ học sinh, các thầy cô giáo cũng tích cực tham gia vào hoạt động ý nghĩa này. Hình ảnh thầy cô cùng ngồi bên các em hướng dẫn cách gấp hạc, gợi ý nội dung thư hay chia sẻ về biển đảo đã tạo nên một không gian giáo dục đầy cảm xúc.

Cô giáo Nguyễn Tú Tâm - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2 cho biết: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền biển đảo quê hương, về sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nơi đảo xa. Đây cũng là cách giáo dục lòng yêu nước một cách tự nhiên, gần gũi, giúp các em biết trân trọng cuộc sống hòa bình và có ý thức học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Thực tế cho thấy, việc giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho học sinh nếu chỉ dừng lại ở lý thuyết sẽ khó tạo được dấu ấn sâu sắc. Chính những hoạt động trải nghiệm như viết thư, gấp hạc giấy, gửi gắm tình cảm cụ thể đã giúp các em cảm nhận rõ ràng hơn về trách nhiệm và tình cảm đối với Tổ quốc.

Những lá thư, cánh hạc giấy chứa đựng tình cảm, sự tri ân của học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Cô giáo Phan Thị Cẩm Thơ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu chia sẻ: “Chúng tôi xác định giáo dục toàn diện không chỉ là kiến thức mà còn là bồi dưỡng nhân cách, tình cảm cho học sinh. Hoạt động này là một trong những cách để các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường rất vui khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh và phụ huynh. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm, lòng tự hào và tình yêu đối với quê hương, đất nước".

Theo kế hoạch, những lá thư và cánh hạc giấy sẽ được gửi theo đoàn công tác của Cục Chính trị (Quân chủng Hải quân) ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trong thời gian tới. Từ miền quê Hương Sơn, những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao sẽ vượt hàng trăm hải lý để đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Ở nơi đảo xa, giữa mênh mông sóng nước, những lá thư ấy có thể sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá. Đó là minh chứng cho sự quan tâm, sẻ chia của đất liền, là lời nhắn gửi rằng, phía sau các anh luôn có hậu phương vững chắc, có những thế hệ trẻ đang lớn lên với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.