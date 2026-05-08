Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Đảm bảo các điều kiện, tổ chức tốt hai kỳ thi diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh

Thuý Ngọc
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt các kỳ thi.

Sáng 8/5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để triển khai một số nội dung liên quan đến các kỳ thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

bqbht_br_13.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì cuộc họp.

Năm 2026 là năm thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, mục đích, yêu cầu của các kỳ thi được giữ ổn định như năm 2025.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 21.216 thí sinh đăng ký dự thi (tăng so với năm 2025 là 4.786 em), trong đó: THPT công lập không chuyên 19.777 thí sinh, THPT Chuyên Hà Tĩnh 1.439 thí sinh. Số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên gồm: 21.216 nguyện vọng 1; 19.715 nguyện vọng 2 và 15.230 nguyện vọng 3. Kỳ thi này, toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi.

bqbht_br_17.jpg
Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ thi.

Tại kỳ thi, thí sinh sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán vào ngày 25/5/2026. Riêng thí sinh dự thi THPT chuyên, thi môn chuyên vào ngày 26/5/2026.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn sẽ tuyển sinh 13 lớp, gồm: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Anh; các môn Lý, Hoá, Sinh, Tin, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc mỗi môn 1 lớp, mỗi lớp không quá 35 em.

Kết quả điểm thi sẽ được công bố trước ngày 12/6/2026.

bqbht_br_16.jpg
Đại biểu tham dự cuộc họp.

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chỉ tổ chức thi với 1 loại đề theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Toàn tỉnh có 18.661 thí sinh (tăng so với năm 2025 là 1.304 em), trong đó: giáo dục phổ thông có 15.329 em, giáo dục thường xuyên có 3.332 em đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh dự kiến bố trí 35 điểm thi, đặt tại 35 trường THPT công lập (giảm 1 điểm thi so với năm trước). Kỳ thi diễn ra từ ngày 11 - 12/6 và công bố kết quả ngày 1/7/2026.

bqbht_br_11.jpg
Thượng tá Nguyễn Hồng Phú – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trao đổi về phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các kỳ thi, đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026-2027; quyết định thành lập các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

bqbht_br_12.jpg
Ông Đặng Trần Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính trao đổi về việc tham mưu bố trí kinh phí, đảm bảo các điều kiện phục vụ tổ chức các kỳ thi.

Sở GD&ĐT cũng đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định; tổ chức các cuộc tập huấn nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh; tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9, lớp 12; thông báo thông tin về đăng ký dự thi (địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ) trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác tổ chức chuẩn bị cho các kỳ thi.

bqbht_br_14.jpg
Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Phó Chủ tịch UBND Phường Thành Sen phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến trong việc xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho các kỳ thi, hỗ trợ, tiếp sức mùa thi.

​Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở GD&ĐT và các ngành, địa phương liên quan.

bqbht_br_15.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các kỳ thi; tăng cường truyền thông, hướng dẫn phụ huynh, học sinh về điểm thi và các quy định liên quan. Ngành giáo dục cần chủ động nắm bắt tình hình học sinh, nhất là các trường hợp khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời, tập trung ôn tập kiến thức, ổn định tâm lý giúp học sinh tự tin bước vào các kỳ thi.

Các địa phương có điểm thi trên địa bàn chủ động thành lập ban chỉ đạo các kỳ thi, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc ở từng khâu để đảm bảo công tác phối hợp triển khai hiệu quả. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Cùng đó, triển khai đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Tĩnh #Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Hà Tĩnh 24 giờ

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Trường Albert Einstein tổ chức hội thảo tuyển sinh năm học 2026 - 2027

Hội thảo tuyển sinh Trường Albert Einstein (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) diễn ra vào thứ 7 ngày 18/4/2026 nhằm giới thiệu tổng quan về môi trường học tập, chương trình giáo dục, định hướng phát triển học sinh, các thông tin tuyển sinh và chính sách học bổng cho năm học mới.
Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ

Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.
Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Tôi dạy trẻ vẽ tranh về ngày Giải phóng miền Nam

Những bức tranh về chủ đề ngày Giải phóng miền Nam 30/4 do cô giáo Đặng Thị Hiền (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và các học trò thực hiện là kênh giáo dục trực quan, giúp các em hiểu hơn về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!