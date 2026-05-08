Đảm bảo các điều kiện, tổ chức tốt hai kỳ thi diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh

Sáng 8/5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để triển khai một số nội dung liên quan đến các kỳ thi. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng tham dự.

Năm 2026 là năm thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, mục đích, yêu cầu của các kỳ thi được giữ ổn định như năm 2025.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 21.216 thí sinh đăng ký dự thi (tăng so với năm 2025 là 4.786 em), trong đó: THPT công lập không chuyên 19.777 thí sinh, THPT Chuyên Hà Tĩnh 1.439 thí sinh. Số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên gồm: 21.216 nguyện vọng 1; 19.715 nguyện vọng 2 và 15.230 nguyện vọng 3. Kỳ thi này, toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi.

Tại kỳ thi, thí sinh sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán vào ngày 25/5/2026. Riêng thí sinh dự thi THPT chuyên, thi môn chuyên vào ngày 26/5/2026.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vẫn sẽ tuyển sinh 13 lớp, gồm: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Anh; các môn Lý, Hoá, Sinh, Tin, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc mỗi môn 1 lớp, mỗi lớp không quá 35 em.

Kết quả điểm thi sẽ được công bố trước ngày 12/6/2026.

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chỉ tổ chức thi với 1 loại đề theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Toàn tỉnh có 18.661 thí sinh (tăng so với năm 2025 là 1.304 em), trong đó: giáo dục phổ thông có 15.329 em, giáo dục thường xuyên có 3.332 em đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh dự kiến bố trí 35 điểm thi, đặt tại 35 trường THPT công lập (giảm 1 điểm thi so với năm trước). Kỳ thi diễn ra từ ngày 11 - 12/6 và công bố kết quả ngày 1/7/2026.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phú – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh trao đổi về phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các kỳ thi, đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026-2027; quyết định thành lập các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về công tác kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở GD&ĐT cũng đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng quy định; tổ chức các cuộc tập huấn nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh; tổ chức thi thử cho học sinh lớp 9, lớp 12; thông báo thông tin về đăng ký dự thi (địa điểm, thời gian nộp hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ) trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác tổ chức chuẩn bị cho các kỳ thi.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến trong việc xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho các kỳ thi, hỗ trợ, tiếp sức mùa thi.

​Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở GD&ĐT và các ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị cho các kỳ thi; tăng cường truyền thông, hướng dẫn phụ huynh, học sinh về điểm thi và các quy định liên quan. Ngành giáo dục cần chủ động nắm bắt tình hình học sinh, nhất là các trường hợp khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời; đồng thời, tập trung ôn tập kiến thức, ổn định tâm lý giúp học sinh tự tin bước vào các kỳ thi.

Các địa phương có điểm thi trên địa bàn chủ động thành lập ban chỉ đạo các kỳ thi, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc ở từng khâu để đảm bảo công tác phối hợp triển khai hiệu quả. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Cùng đó, triển khai đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.