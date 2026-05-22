Sinh viên nữ nghiên cứu khoa học: Rèn tư duy, nuôi khát vọng

Được lựa chọn tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường sắp tới, đề tài “Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến tư tưởng chính trị của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Tĩnh” của Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Lê Vy (lớp K17 Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh) gây ấn tượng bởi tính thực tiễn, cho thấy sự nhạy bén và chủ động của sinh viên trước những vấn đề mới của thời đại số.

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Lê Vy, sinh viên lớp K17 - Giáo dục Tiểu học nhận giấy chứng nhận đạt giải nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2026.

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho biết: “Sinh viên hiện nay dễ dàng tiếp cận các nền tảng số qua điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ. Bên cạnh những tiện ích tích cực, vẫn có nhiều luồng thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng giới trẻ. Qua đề tài, nhóm mong muốn nhìn nhận rõ hơn thực trạng này để đề xuất các giải pháp phù hợp.”

Đằng sau mỗi đề tài nghiên cứu khoa học là hành trình dài, đòi hỏi nhiều thời gian, sự sáng tạo và đam mê. Bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, mỗi sinh viên còn phải rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và xử lý vấn đề. Nhiều đề tài phải khảo sát, thu thập số liệu trong thời gian dài, đặt ra không ít áp lực trong học tập và nghiên cứu. Dù vậy, nhiều nữ sinh vẫn tự tin theo đuổi đam mê, khẳng định bản thân trong môi trường học thuật.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hằng, Khoa Chính trị Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh trao đổi đề cương nghiên cứu khoa học với sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hằng, Khoa Chính trị Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: "Trong quá trình đồng hành cùng sinh viên, các giảng viên luôn sát sao hỗ trợ từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương đến triển khai nghiên cứu. Qua đó, giúp sinh viên từng bước hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học, mở rộng kiến thức và nắm bắt tốt hơn các vấn đề cả về lý luận lẫn thực tiễn".

Không chỉ là sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học còn góp phần giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận vấn đề từ gốc rễ và bắt tay vào thực hành từ những dự án nhỏ, nâng cao năng lực sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đó cũng là điều mà chị Nguyễn Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Bình (xã Cẩm Bình) cảm nhận rõ sau những năm tháng học tập tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

Chị Hà cho hay: "Cách đây 4 năm, khi còn là sinh viên lớp K11 - Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hà Tĩnh (khóa 2018 - 2022), tôi đã có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học. Chính quá trình ấy giúp tôi tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm, trở nên tự tin và chủ động hơn khi bước vào môi trường công tác thực tế.”

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh với tấm bằng xuất sắc, chị Nguyễn Thị Hà đã trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức và được về nhận công tác tại Trường Tiểu học Thạch Bình.

Năm học 2025 - 2026, toàn Trường Đại học Hà Tĩnh có gần 50 đề tài triển khai ở các khoa với sự tham gia của hơn 100 sinh viên, trong đó sinh viên nữ chiếm gần 90%. Đây cũng là cơ sở để tuyển chọn những đề tài tiêu biểu tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5 này, cũng như các sân chơi học thuật trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Phạm Huy Thông - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học - Đối ngoại - Truyền thông, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: "Thực hiện tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Hà Tĩnh luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học thông qua nhiều cơ chế như hỗ trợ kinh phí, hoàn thiện chính sách khuyến khích, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu".

Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Từ giảng đường đại học, nhiều bạn trẻ đang từng bước vượt qua giới hạn bản thân, mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình trong môi trường học thuật. Chính sự tự tin và tinh thần sáng tạo này đang góp phần lan tỏa hình ảnh phái nữ năng động, trí tuệ, sẵn sàng chinh phục khoa học bằng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến.