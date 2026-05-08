[Infographic] Quy định tuyển thẳng, chế độ ưu tiên vào THPT không chuyên tại Hà Tĩnh

Tăng tốc ôn tập trước các kỳ thi quan trọng 03/05/2026 09:01 Kỳ nghỉ lễ khép lại cũng là lúc học sinh cuối cấp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng trở lại nhịp học tập với cường độ cao, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào? 01/05/2026 05:05 Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.

Điểm danh những môn có "tỷ lệ chọi" cao vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay 30/04/2026 09:48 Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 có số lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh, nhiều môn có "tỷ lệ chọi" cao.

Giá bộ sách giáo khoa chung sẽ giảm khoảng 13% 30/04/2026 06:07 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến giảm giá sách giáo khoa khoảng 13%, góp phần giảm chi phí cho học sinh và phụ huynh từ năm học 2026-2027.

Thư viện đồ chơi – mở những trang sách đầu tiên cho trẻ 27/04/2026 15:23 Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh 27/04/2026 05:15 Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.

Tọa đàm về giá trị di sản Trường học Phúc Giang 25/04/2026 14:58 Việc phục hồi Trường học Phúc Giang không chỉ là bảo tồn di sản quý, mà còn góp phần khơi dậy giá trị truyền thống hiếu học, tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch Hà Tĩnh.

Sôi nổi hội thi sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường học 24/04/2026 20:20 Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh Hà Tĩnh trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học 24/04/2026 15:17 Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu? 23/04/2026 20:13 Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dùng chung một bộ sách giáo khoa: Làm gì để không lãng phí sách cũ? 23/04/2026 05:35 Trước chủ trương thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026–2027, nhiều trường học ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng phương án vừa đảm bảo hiệu quả dạy học, vừa tránh lãng phí nguồn sách.

Sức hút bậc tiểu học tại Albert Einstein qua góc nhìn phụ huynh, học sinh 22/04/2026 10:07 Lựa chọn môi trường học tập ở bậc tiểu học luôn là quyết định quan trọng với mỗi gia đình. Chính từ những trăn trở ấy, sức hút của Trường Albert Einstein được khẳng định qua niềm tin và trải nghiệm thực tế của phụ huynh, học sinh.

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc 22/04/2026 09:09 50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.

[Infographic] 4 nhóm thí sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 22/04/2026 05:20 Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT mới ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ các trường hợp đặc biệt được miễn tất cả các bài thi.

Khơi nguồn đam mê đọc sách trong kỷ nguyên số 21/04/2026 05:45 Giữa nhịp sống số, Hà Tĩnh đang nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc bằng những cách làm mới, qua đó lan tỏa những thông điệp của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

[QUIZ] Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có từ khi nào? 20/04/2026 06:08 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) gắn với sự kiện ra mắt cuốn “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.

Hà Tĩnh giành giải nhất Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc 19/04/2026 17:32 Với nỗ lực, quyết tâm cao và các thành tích tập thể, cá nhân, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc.

Siết xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ: Tạo công bằng hay tăng áp lực? 19/04/2026 11:29 Mùa tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điều chỉnh như siết chặt xét học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ. Những điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời buộc thí sinh phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Xem review sách - tiện lợi hay lực cản tư duy? 18/04/2026 17:04 Xem video review sách đang trở thành cách tiếp cận tri thức phổ biến của giới trẻ. Liệu những bản review có khiến người đọc đánh mất khả năng tư duy sâu và phản biện?

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh 18/04/2026 12:27 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V, năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Vì sao nhiều học sinh chọn môn khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT? 16/04/2026 13:53 Xu hướng lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh có sự dịch chuyển rõ rệt, nhiều học sinh ưu tiên nhóm khoa học xã hội nhằm phù hợp năng lực và tối ưu cơ hội xét tuyển đại học.

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi, xét tốt nghiệp THPT năm 2026 ở đâu, khi nào? 16/04/2026 05:16 Theo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thí sinh trên địa bàn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, nộp hồ sơ xét tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Vượt lên khiếm khuyết, chạm tới ước mơ 15/04/2026 09:34 Nhờ tình yêu thương và những phương pháp giáo dục phù hợp, nhiều trẻ khuyết tật tại Hà Tĩnh đang dần vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Bổ sung thiết bị làm mát, linh hoạt điều chỉnh giờ học 15/04/2026 05:17 Trước tình hình nắng nóng diễn biến phức tạp ở Hà Tĩnh, các nhà trường đã chủ động điều chỉnh thời gian vào học, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Kịp thời xác minh sự việc giáo viên có hành vi chưa phù hợp tại Trường Mầm non Bắc Hà 14/04/2026 13:04 UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã kịp thời vào cuộc, xác minh vụ việc liên quan đến hình ảnh một giáo viên có biểu hiện chưa phù hợp với chuẩn mực sư phạm trên địa bàn.

Dạy thêm, học thêm - góc nhìn đa chiều và lối mở từ Thông tư 19 14/04/2026 05:16 Dạy thêm, học thêm từ lâu đã là một vấn đề giáo dục phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, đa chiều từ cội nguồn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp quản lý thực tiễn nhằm giải quyết căn cơ vấn nạn này.